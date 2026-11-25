Пет последователни почивни дни около Коледа и още три за Нова година предстоят в края на 2026 г. Календарът тази година позволява на работещите да си осигурят по-дълга празнична почивка, като използват само три дни от платения си годишен отпуск.

Коледните празници започват на 24 декември, четвъртък, и продължават до 28 декември, понеделник, включително. Тъй като вторият ден на Коледа - 26 декември, се пада в събота, първият работен ден след празниците също ще бъде неприсъствен.

Последните три дни от годината - 29, 30 и 31 декември, са редовни работни дни. Новата 2027 г. започва в петък, което, заедно с последващите събота и неделя, осигурява още три последователни дни за почивка.

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Кои дни са почивни и как да си удължим ваканцията с отпуска?

Тази година календарът предполага наличието на по-дълга почивка. Без да пускаме отпуск, получаваме 5 почивни дни за Коледа (от четвъртък, 24 декември, до понеделник, 28 декември вкл., тъй като 26 декември е събота) и още 3 почивни дни за Нова година (от петък, 1 януари, до неделя, 3 януари вкл.). Работни са само 29, 30 и 31 декември, а първият работен ден за новата година е понеделник, 4 януари.

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Как е най-удачно да планираме отпуската си:

най-изгодният вариант е 3 дни отпуск и общо 11 дни почивка, ако си пуснете почивни дни на 29, 30 и 31 декември. Така почивате непрекъснато от Бъдни вечер (24 декември) до 3 януари вкл., като периодът на практика съвпада и с коледната ваканция на учениците;

само за по-дълга Коледа с 2 дни отпуск и общо 9 дни почивка, ако вземете 22 и 23 декември - почивате от събота, 19 декември, до 28 декември, и се връщате на работа на 29 декември;

Ако сте решили да изкарате повече средства обаче, то работата на официалните празници (24, 25, 26 декември и 1 януари) се заплаща минимум двойно, а ако трудът е и извънреден - минимум четворно. За 28 декември (който е допълнителен неприсъствен ден) няма автоматично двойно заплащане, а правилата са като за почивен/неприсъствен ден.