Gen Z атакува: "Будителят на годината" подари на bTV чашата на Цънцарова (ВИДЕО)

Тазгодишният носител на отличието "Будител на годината" 18-годишният Мартин Атанасов, гостува в сутрешния блок на bTV "Тази сутрин" и подари на временния водещ Росен Цветков чашата с надпис "Time to make real change" ("Време да направим истинска промяна"), с която освободената журналистка Мария Цънцарова предизвика брожения преди дни.

"Аз съм донесъл едно подаръче, което е много символично - за вас, за всички вас. И понеже разбрах, че са много популярни чашките, реших да донеса една. И да ви пожелая наистина да доведем до истински промени, защото имаме нужда от тях, чакаме ги от много отдавна", заяви Атанасов.

"Промени трябва да има, разбира се", отговори смутен Росен Цветков.

Мартин Атанасов е създател на интерактивната карта "Черна писта", която онагледява мащаба на проблема с катастрофите в България през последните няколко години. Атанасов е най-младият носител на отличието в 12-годишната история на кампанията. Той е и един от гласовете на младите българи, недоволни от установения политически модел у нас, които протестираха най-бурно срещу правителството.

Отстраняването на Цънцарова - потвърдено от самата нея

След като тази сутрин не се появи на екран, водещата на сутрешния блок на bTV Мария Цънцарова потвърди в свой пост във "Фейсбук" слуховете за отстраняването си от "Тази сутрин". Темата бе една от най-обсъжданите в социалните мрежи, като дори предизика протест на журналисти и недоволни граждани пред сградата на телевизията в петък.

Цънцарова благодари на всеки един, който в нея е познал себе си и не е замълчал през тези дни.

"Искам да кажа - всичко е вярно, само срещу името ми трябва да добавим "свалена от ефир"", добави още тя.

Нов водещ на сутрешния блок

Още тази сутрин стана ясно, че традиционните водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова няма да водят сутрешния блок на bTV. Временен водещ засега е криминалният журналист Росен Цветков.

Той съобщи, че Йочев е в планиран коледен отпуск, но Мария Цънцарова не беше спомената изобщо.

Водещата на "Тази сутрин" все пак се появи ефир, заставайки рамо до рамо с колегата си Йочев в неделя. Двамата бяха водещи на специалното благотворително издание на предаването "120 минути", реализирано в партньорство с УНИЦЕФ и посветено на децата на България. Появата им в праймтайма на телевизията дойде в момент на изключително напрежение и разнопосочни слухове за бъдещето на журналистката в медията и породи подозрения, че двамата отново ще се завърнат да водят и сутрешния блок. Оказа се обаче, че това е бил последният ефир на Мария Цънцарова.