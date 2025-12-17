Глас от протестите в Сърбия: Боже, за 2 седмици постигнахте това, за което ние се борим цяла година!

За 2 седмици протестите в България постигнаха това, за което в Сърбия се борим от година. Това заяви сръбският студент Димитрийе Димич, който заедно с останалите участници в студентските протести в Сърбия беше сред финалистите на наградата "Сахаров" за свобода на мисълта.

Студентските протести в Сърбия започнаха след пропадането на ремонтирана за пореден път козирка на железопътната гара в Нови Сад на 1 ноември миналата година. При инцидента загинаха 16 души.

Първоначално недоволството стартира с искане за поемане на отговорност от страна на виновните за трагедията и прерасна в движение срещу корупцията.

"Масовите протести в България ни вдъхновяват"

"Целта на протестите в Сърбия е да се отървем от корумпираната система, която ни убива", посочи Димитрийе Димич. Той уточни, че сръбското недоволство умишлено няма лидери и всички въпроси се обсъждат нашироко.

Идеята студентите да нямат конкретен представител е за да не се даде възможност на властта и противниците на протестите да атакуват и дискредитират конкретно лице, а с него и исканията на митингите срещу корупцията.

Димич заяви, че е вдъхновен от масовите протести в България, които доведоха до оставка на правителството.

Източник: Getty Images

"Аз обичам българското. Мисля, че да видим хора, и то млади хора, по улиците на България да скачат и да казват "Кой не скача е дебел", да видим плакатите, които правеха, това много ми напомни на нас. Цялата тази ситуация ни даде втори тласък. Доколкото разбирам правителството е паднало заради бюджета и протестиращите са успели. Боже, те са успели за 2 седмици с нещо, което ние опитваме от година", каза студентът, цитиран от БНР.

Заради семейната си среда - с баща съдия и майка адвокат, Димич е отгледан с идеи за отстояване на човешките права. Затова и не се отказва да протестира, въпреки че е бит на демонстрация и заплашван с насилие от представители на полицията.

Според него номинацията за наградата "Сахаров" ще съдейства за това сръбските власти да не увеличат наказателните мерки спрямо протестиращите.

"Това е от изключителна важност, за да бъде разпространена информация и да бъде обърнато внимание на този проблем, защото ние в Сърбия понякога се чувстваме сякаш сме оставени сами, изоставени от Европа. Понякога чувстваме, че европейската общност изобщо не се концентрира върху нашите проблеми и върху това, пред което сме изправени като нация, която е на Балканите. Невероятно важно е да има медийно внимание върху този проблем, защото в противен случай много хора ще се окажат в затвора", завърши сръбският студент.

