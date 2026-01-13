Войната в Украйна:

Големият студ остава в тези градове. Времето утре - 14 януари 2026 г.

13 януари 2026, 14:20 часа 563 прочитания 0 коментара
Големият студ остава в тези градове. Времето утре - 14 януари 2026 г.

На 14 януари 2026 г., сряда, минималните температури ще са предимно между минус 6° и минус 1°, по-ниски в местата със снежна покривка, а в София - около минус 2°. Утре облачността ще е разкъсана, над централните и източните райони – предимно значителна. Почти през целия ден около Дунав ще е с намалена видимост. Ще е почти тихо. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 5° и 10°, по-ниски ще останат в североизточните райони, а в София - около 8°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

-47°С в България на 12 януари: Усещането в Рила и Пирин според НИМХ

Температурите

Въпреки повишаването на температурите в по-голямата част от страна в някои градове все още ще има ниски отрицателни температури сутринта. Минус 8 градуса ще бъде в Силистра, а в Русе и Смолян - минус 6 градуса. Във Видин, Кюстендил и Благоевград се очаква минимална температура от минус 4 градуса. Над планините ще е предимно слънчево, с повече облаци в масивите в източната половина от страната. Ще духа силен, по високите части до бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около 0°.

Зимната обстановка се усложнява: Сняг, вятър и поледици в 20 области

По Черноморието

Над Черноморието ще е с променлива облачност, по южното крайбрежие – по-често значителна. Ще духа слаб, предимно западен вятър, а след обяд ще е почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 3° и 7°. Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Седмична прогноза за времето за 12-18 януари 2026 г.

Снимки: iStock

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
прогноза за времето времето времето утре
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес