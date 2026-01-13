Големият студ остава в тези градове. Времето утре - 14 януари 2026 г.

На 14 януари 2026 г., сряда, минималните температури ще са предимно между минус 6° и минус 1°, по-ниски в местата със снежна покривка, а в София - около минус 2°. Утре облачността ще е разкъсана, над централните и източните райони – предимно значителна. Почти през целия ден около Дунав ще е с намалена видимост. Ще е почти тихо. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 5° и 10°, по-ниски ще останат в североизточните райони, а в София - около 8°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

-47°С в България на 12 януари: Усещането в Рила и Пирин според НИМХ

Температурите

Въпреки повишаването на температурите в по-голямата част от страна в някои градове все още ще има ниски отрицателни температури сутринта. Минус 8 градуса ще бъде в Силистра, а в Русе и Смолян - минус 6 градуса. Във Видин, Кюстендил и Благоевград се очаква минимална температура от минус 4 градуса. Над планините ще е предимно слънчево, с повече облаци в масивите в източната половина от страната. Ще духа силен, по високите части до бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около 0°.

Зимната обстановка се усложнява: Сняг, вятър и поледици в 20 области

По Черноморието

Над Черноморието ще е с променлива облачност, по южното крайбрежие – по-често значителна. Ще духа слаб, предимно западен вятър, а след обяд ще е почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 3° и 7°. Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Седмична прогноза за времето за 12-18 януари 2026 г.

Снимки: iStock