Топ дестинациите за ски в България: зимни приключения с характер

Снежни писти, планина и уют – ето как да направим първата ваканция за годината истински специална

Нали знаете онези моменти, в които вихърът на празничното вълнение отмине и ви остави с нужда за нова почивка… ама този път пълноценна? Януари се усеща точно така – като покана да се отдадем на спокойствието, уюта и малките удоволствия, които започват на ски пистата и завършват с чаша вино край камината. Ето кои са българските ски дестинации, които не трябва да пропускате тази зима.

Източник: Pinterest

Банско – където ски ваканцията среща парти настроението

За 13-та поредна година Банско печели признанието “Bulgaria’s Best Ski Resort” на World Ski Awards 2025. Ски зоната предлага разнообразие от трасета и отлични условия както за начинаещи, така и за напреднали ентусиасти. Но Банско отдавна не е просто ски курорт – градът буквално диктува зимния лайфстайл. Неслучайно е предпочитан от българи и чужденци на всички възрасти.

Активностите на писта Шилигарника не свършват със ските и сноуборда. Там пълнолетните потребители на никотин ще открият първия ZYN pop-up – място за кратка почивка между спусканията, с бар и специални коктейли.

Освен това има и интерактивни игри, които разчупват атмосферата. На Wheel of Fortune посетителите винаги имат късмет – просто въртят колелото колелото и могат да спечелят напитка или ски аксесоар, а Ice Breaker Challenge е точно каквото звучи – за време трябва да счупите голямо ледено блокче и, ако се справите, си тръгвате с подарък. На място пълнолетните гости ще могат и да тестват никотиновите паучове ZYN. Цялото преживяване е допълнено от любимият на всички посетители на Банско Hammer с DJ и танцьори, които се грижат за парти настроението през целия ден.

Източник: Pinterest

Боровец – зимна класика на 130 години

Боровец е класиката в жанра, първият планински курорт в България, както и особено предпочитана от столичани ски дестинация на около час път от София. Ако сте привърженици на old money vibe-a или просто имате интерес към аристократичната класа и – това е точното място за вашата ски ваканция. Курортът е създаден като царска ловна резиденция от княз Фердинанд, а някои от старите дървени вили и хижи, построени от богати предприемачи и влиятелни дипломати, са запазени и до днес.

Именно в Боровец се намира лятната резиденция на княз Фердинанд – Царска Бистрица. Интересен факт е, че първите ски в Боровец са донесени от австрийци, които са били инженери, метеоролози, ботаници към резиденцията. Вдъхновени от тях, местните започват да изработват собствени ски, които са наричали “Славеевки” и спортът бързо е привлякъл ентусиасти. Да, на тях трябва да благодарим за привилегията в днешно време да караме ски. Легендарният курорт отбелязва 130 години от създаването си, като през сезона предстоят много събития, включително ежегодното състезание по ски бягане за купа “Самоков” и държавното първенство по ски бягане 2026.

Източник: Pexels

Пампорово – слънчевата магия на Родопите

Има ли нещо по-хубаво от това да се спускаш по снежна писта под слънчевите лъчи? Е, това е запазената марка на Пампорово – най-слънчевият планински курорт в България с над 100 слънчеви дни през зимата и близо 270 през цялата година. Което ни напомня – слънцезащитата е must за всяка ски почивка, защото снегът отразява силно UV лъчение, така че я добавете към списъка с екипировка.

Ако търсите съвсем различно ски преживяване, най-атрактивното събитие на Пампорово е ежегодното ски спускане с носии, което традиционно се провежда на 3 март и събира хиляди скиори и сноубордисти. Наблизо са и кулата “Снежанка”, Орфеевите скали и село Гела, които също си заслужават посещението и ще направят пътуването една истинска зимна приказка.

Ски сезонът е в разгара си и ще бъде изпълнен с много емоции и снежни преживявания, където и да му се насладите. А ако ски пистите не са вашето нещо – зимните курорти предлагат и уникални възможности за спа, разходки или кулинарен туризъм, не ги пропускайте!