Големият студ се връща в тези градове. Времето утре - 16 януари 2026 г.

От 16 януари 2026 г. с усилване на вятъра от североизток ще прониква студен въздух. В петък облачността над цялата страна ще се увеличи и на места, главно в Северна България ще има слаби валежи от сняг, а в Източна отначало от дъжд, който със застудяването ще премине в сняг. В източните райони ще има и условия за поледици, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Температурите

Минималните температури ще са между минус 9 и минус 1 градуса, а максималните между 2 и 9 градуса. Най-студено сутринта ще бъде в Силистра и Разград - минус 9 градуса, както и в Русе, Добрич и Търговище, където се очакват сутрешни температури от минус 7 градуса.

Почивните дни

През почивните дни и в началото на новата седмица ще се задържи със значителна облачност, но само на отделни места ще има слаби валежи от сняг. В понеделник ще има по-значителни разкъсвания и временни намаления на облачността. Вятърът в Източна България ще се усили още, по крайбрежието ще е силен и бурен. Температурите ще се понижават и най-ниски ще са в неделя и понеделник:

