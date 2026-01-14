Най-важните новини за деня: 14 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 14 януари 2026 г.

ПРАВНА КОМИСИЯ ПАДНА: ЗАСЕГА НЯМА ДА СЕ ГЛЕДА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗЦЯЛО МАШИНЕН ВОТ

Комисията по правни въпроси, която трябваше да разгледа предложенията за промени в Изборния кодекс, сред които и въвеждането на изцяло машинно гласуване, беше отменена. Причината е удълженото работно време на пленарна зала. Първоначално заседанието на комисията беше насрочено за 14.30 ч., а след това 10 минути след края на работата в пленарна зала, но преди минути на сайта на парламента се появи съобщение, че заседанието се отменя.

"НЯМА ДА ИМ ПОЗВОЛИМ ДА ОСВИНЯТ ИЗБОРИТЕ!": ПРОТЕСТ В СОФИЯ ПОИСКА 100% МАШИНЕН ВОТ (ВИДЕО)

Навреме около 18.00 часа започна протестът в София за 100% машинен вот, чиито организатори са "Продължаваме промяната - Демократична България", "Правосъдие за всеки", Обединение "Честни избори" и платформата "Ти броиш". Протестът беше плануван да съвпадне със заседанието на правна комисия в парламента, но то беше отменено, с което се отложи предложението на ПП-ДБ за 100% машинен вот. В началото на протеста бяха изброени купувачи на гласове и местата, където те действат. Прозвуча и песен, осмиваща Пеевски.

БОРИСОВ ОБЯВИ, ЧЕ ГЕРБ ПОДКРЕПЯ ОТМЯНА НА МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че партията му подкрепя предложените промени в Изборния кодекс, които предвиждат въвеждане на гласуване със сканиращи машини вместо досегашното машинно гласуване. Според него целта на промените е да бъде елиминиран човешкият фактор при броенето на бюлетините и да се избегнат грешки в изборния процес.

ОБРАТ: "ИМА ТАКЪВ НАРОД" И БСП СКАНДАЛНО СПАСИХА ОХРАНАТА НА БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ

В рамките на по-малко от един час парламентът демонстрира скандална законодателна метаморфоза – първо прие, а след това на практика обезсмисли решението си за сваляне на охраната от Националната служба за охрана на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и председателя на "ДПС-Ново начало", санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания, Делян Пеевски.

НОВ СПАСИТЕЛ ИЛИ ЧАСТ ОТ СТАТУКВОТО ЩЕ Е РАДЕВ: АНАЛИЗ НА БИВШ ПРЕМИЕР ЗА ПРЕЗИДЕНТСКА ПАРТИЯ

Въпросите за партия на президента Румен Радев е личен въпрос към него, но всички тези спекулации, очаквания и надежди, че идва нов спасител и всичко останало, трябва да бъдат базирани и анализирани в реалност, в която се намира българската политическа система. Това заяви бившият служебен министър-председател на два от служебните кабинета на президента Румен Радев - Стефан Янев пред bTV. Янев е и лидер на партия "Български възход". Още: Скача ли Радев на нож на предсрочните избори: Анализ на социолози

ОЩЕ ЕДНА ЖЕНА ВЛЕЗЕ В ИСТОРИЯТА КАТО КАНДИДАТ-ПРЕМИЕР, МАКАР И ЗА СЕКУНДИ

Надежда Йорданова от "Продължаваме промяната - Демократична България" прие от името на коалицията втория проучвателен мандат за съставяне на правителство, връчен от президента Румен Радев на 14 януари. Тя обаче веднага го върна като неизпълнен. От коалицията обявиха още преди дни, че веднага ще върнат мандата. В понеделник, 12 януари, първата по численост парламентарна сила – ГЕРБ-СДС – получи първия мандат за съставяне на кабинет, но също го върна веднага. Формацията на Бойко Борисов настоя за бързо провеждане на предсрочни парламентарни избори и предложи те да се състоят на 29 март.

КАЗУСЪТ "ЦЪНЦАРОВА", ВЛИЯНИЯТА В МЕДИИТЕ И ВЛАСТТА: ГОВОРИ ВЕСИСЛАВА АНТОНОВА (ВИДЕО)

Хубаво е, че Съветът за електронни медии (СЕМ) се захваща с казуса "Мария Цънцарова". Това разследване започва по два члена от Закона за радиото и телевизията: единият защитава свободата на изразяване на журналистите и ги пази - донякъде от влиянието на собственика на медията. Следващият член казва, че журналистът може да си позволи критика към своя работодател - това не е нелоялност.

ГОЛЕМИЯТ ПРОБЛЕМ С ЕВРОТО И НАКЪДЕ ОТИВАТ ЗАПЛАТИТЕ В БЪЛГАРИЯ: ИКОНОМИСТИ КОМЕНТИРАТ

Основният проблем с еврото засега е липсата на достатъчно монети и банкноти. Влизането ни в еврозоната не е гладко и активно - нямаме официални данни за януари, логично, но контролните органи говорят за повишение на цени, показват примери. Въпросът е какво ще стане в бъдеще. Това заяви икономистът Стоян Панчев.

ДЪРЖАВАТА ЗА ПАНИКАТА ЗА ЕВРОТО: НЕ СЕ ПРЕОБЪРНА КАРУЦАТА

"Най-сериозният проблем, с който се сблъскахме беше паниката от еврото, но отдавна излязохме от нея. Доста голяма част от хората видяха, че няма да се преобърне светът, че няма да се счупи държавата и да се преобърне каруцата. Смело мога да кажа, че вървим много по-добре от Хърватия". Това заяви председателят на Координационния съвет за еврото и председател на Държавната комисия за софийските стокови борси и тържища Владимир Иванов пред bTV. Още: Репресивен орган ли е НАП: Ето на какво разчита приходната агенция

БЪЛГАРСКИ ЛЕВ, ГЕРМАНСКА МАРКА, ФРЕНСКИ ФРАНК: КОИ ВАЛУТИ ОЩЕ СЕ ОБМЕНЯТ ЗА ЕВРО И ДОКОГА?

След влизането на България в еврозоната често се питаме докога ще е възможно обменянето на левовете в евро след изтичането на срока за двойно обращение на 31 януари. Отговорът от Българската народна банка (БНБ) е категоричен: централната банка ще приема безсрочно старите левчета и ще ги обменя за евро. Но дали така стои въпросът и с други валути, които вече са излезли от употреба и са заменени с еврото?

"ТОВА Е ДЪРЖАВНА ТАКСА": КЗП ТЕПЪРВА ЩЕ ПРОВЕРЯВА ЗАЩО МВР ВДИГА ЦЕНИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

Това е държавна такса. В този случай е по-правилно да попитате МВР, за да оправдаят тяхното решение. Доколкото знам, тази реформа е трябвало да се направи още 2025 г., но е била отложена. Ще поискаме становище от МВР защо се е наложило това вдигане. Това каза председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Александър Колячев в ефира на Нова телевизия. Той беше попитан има ли основание и как приема като гражданин увеличението на цената за издаването на лични документи от 18 на 30 лева.

ЕС ГЛАСИ НОВА ПОЗИЦИЯ - ГЛАВЕН ПРЕГОВАРЯЩ С ПУТИН

Европейските правителства оказват натиск върху Европейския съюз да назначи преговарящ, който да представлява интересите им по отношение на Украйна, опасявайки се, че САЩ ще сключат споразумение с Русия зад гърба им. Поддръжниците на плана, включително Франция и Италия, са си осигурили подкрепата на Европейската комисия и на няколко други страни за тази длъжност, твърдят трима неназовани дипломати и служители с пряко знание за преговорите, цитирани от Politico.

ЛАВИНАТА ОТ РУСКИ РАКЕТИ И ДРОНОВЕ СРЕЩУ УКРАЙНА: ЧИСЛАТА СА ЧУДОВИЩНИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия ударно е увеличила изстрелването на ракети и далекобойни дронове по цели в Украйна през 2025 година. Това показва цитирана от Bloomberg статистика. През 2024 година Руската федерация е изстреляла само в три случая едновременно над 200 ракети и далекойни дрона (клас „Шахед“ е най-опасният), докато миналата година в 42 случая са изстреляни над 300 далекобойни дрона и ракети. Основно в тези случаи огромната част от изстреляното са дронове, ракетите никога не са били повече от 50. През септември, 2025 година, имаше случай на общо 823 изстреляни далекобойни дронове и ракети от руска страна срещу Украйна.

ОТ БИСМАРК ДО МЕРКЕЛ: КАК ГЕРМАНИЯ ПРОСПА УКРАЙНА И ПОМОГНА НА ПУТИН

Дълго време Украйна оставаше в сляпата зона на политическото внимание в Германия, пише швейцарското издание Neue Zürcher Zeitung. Живеещият в Мюнхен историк Мартин Шулце Весел сега разглежда по-отблизо темата в своята книга "Пренебрегнатата нация".

ПУТИН ЦАПА РЪЦЕТЕ СИ С КРЪВ И ИЗВЪН УКРАЙНА - ПОМАГА НА ИРАНСКИЯ РЕЖИМ В УБИЙСТВАТА НА ПРОТЕСТИРАЩИ (ВИДЕО)

Русия вероятно помага на иранския режим да потуши масовите протести в страната и да запази контрола в условията на най-голямото предизвикателство за властта от години. Politico съобщи на 13 януари, че през последните седмици Москва е доставила на Иран бронирани превозни средства "Спартак" и бойни хеликоптери, произведени в Руската федерация. Техеран всъщност е започнал да получава тези системи преди началото на протестите, избухнали на 28 декември 2025 г. заради рязкото обезценяване на местната валута, но вероятно ги е придобил именно за използване при вътрешни безредици, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Експертите от тръста следят изкъсо случващото се в Ислямската република.

ТРУПА СЕ НАПРЕЖЕНИЕ: КАКВО ЗАМИСЛЯ КИТАЙ ЗА ТАЙВАН? (ВИДЕО)

В края на 2025 година, Китай започна военни учения край бреговете на Тайван, които симулират завземане и блокиране на ключови райони на острова.