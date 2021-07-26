Горещини през седмицата, очакват се 43 градуса - вижте къде!

Предстоящата седмица ще бъде наистина гореща. През целия период в нито един район на страната не се очакват валежи.

Градусите ще се повишават и във вторник те ще достигнат стойности от 36-38 градуса в района на Хасково, Видин, Монтана, Ямбол и Кърджали.

В сряда се очакват температури от 40 градуса в Плевен, 39 градуса в Хасково и Благоевград. В Пловдив, Пазарджик, Ямбол, Видин и Монтана се очаква максималната температура да достигне 38 градуса.

В четвъртък най-горещо ще бъде в Хасково (40 градуса), във Видин, Ямбол и Плевен се очакват температури от 39 градуса.

В петък термометрите ще показват 40 градуса във Видин, Благоевград и Хасково. 39 градуса се очакват в Кърджали, Монтана, Плевен, Кюстендил, Сливен и Ямбол.

В събота 40 градуса максимална температура се очаква в Монтана, Пазарджик, Хасково, Ловеч и Плевен.

В неделя в Ловеч се очаква температурите да достигнат 43 градуса! 40 градуса се очакват в Пазарджик и Плевен, а 39 в градовете - Благоевград, Видин, Монтана, Кърджали, Пловдив и Хасково.