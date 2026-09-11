Директни полети и ускорено издаване на визи: Прицелихме се в китайските туристи

България иска да бъде много по-видим пазар за китайските туристи. Това обяви министърът на туризма Илин Димитров по време на срещата си с министъра на културата и туризма на Китайската народна република Сун Йели в Пекин.

Двамата министри обсъдиха възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в туризма, увеличаване на туристическия обмен и по-активното представяне на България на китайския пазар.

„Китай е един от най-големите туристически пазари в света и България трябва да бъде много по-видима на него. Имаме какво да предложим – богато културно-историческо наследство, балнео и СПА туризъм, природа, вино и гастрономия. Целта ни е да превърнем добрите отношения между двете държави в реален ръст на туристическите пътувания“, заяви министърът на туризма.

Още: Браншът с нова идея за край на all inclusive модела: Да не е важен броят туристи, а приходите

Източник: Getty Images

Конкретните мерки

Сред конкретните теми бяха възможностите за директна въздушна връзка между България и Китай, ускоряване на процедурите за издаване на визи за китайски туристи, както и развитието на по-преки контакти между туристическия бизнес на двете страни.

Още: След отлива на немски туристи по морето: За следващото лято ще има повече полети от Германия

По време на срещата беше обсъдено и организирането на икономически форум между китайски и български туроператори по време на Фестивала на розата в Казанлък. Инициативата има за цел да създаде нови бизнес контакти и конкретни възможности за съвместни туристически продукти и по-активен обмен между двата пазара.

Димитров връчи на Сун Йели официална покана да посети България и подчерта готовността на страната ни двустранният диалог да продължи с конкретни инициативи и устойчиво партньорство.

Срещата се проведе в рамките на посещението на министър Димитров в Пекин за участие в 19-ата сесия на Българо-китайската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество.