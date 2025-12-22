Войната в Украйна:

Гръцките фермери пак затвориха за камиони “Кулата- Промахон“

22 декември 2025, 16:01 часа 259 прочитания 0 коментара
Временно е ограничено движението на моторни превозни средства (МПС) над 12 т по път I-1 (Е-79) София – Кулата през граничния преход "Кулата – Промахон", поради протест на гръцки фермери. Това съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура"(АПИ).

Шофьорите изчакват на място. Протестът на гръцките фермери започна на 3 декември. С нови блокади протестиращите гръцки земеделци продължават действията си в различни точки на страната, засилвайки натиска към правителството в навечерието на празниците, информира гръцката държавна телевизия ЕРТ. 

На „Кулата-Промахон“ в навечерието и в самия ден на Коледа се очаква преминаването да бъде свободно. Гръцкото правителството за пореден път каза, че е отворено за диалог, който земеделците определиха като формален и заявиха продължаване на протестните мобилизации. Протестите избухнаха заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии в резултат на скандал с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
блокада гръцки фермери ГКПП "Кулата-Промахон" затворени граници
