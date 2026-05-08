Спорт:

Христанов приветства новия министър Абровски - нито дума за съмненията около него

08 май 2026, 13:55 часа 590 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Христанов приветства новия министър Абровски - нито дума за съмненията около него

Служебният земеделски министър Иван Христанов официално предаде поста на новия министър на земеделието и храните Пламен Абровски. Церемонията се състоя в сградата на министерството часове след като новото редовно правителство положи клетва в Народното събрание.

"За мен е привилегия да приветствам новия министър в сградата на тази величествена и велика институция", заяви досегашният министър Иван Христанов, който бе със солиден антикорупционен профил, но не отбеляза съмненията по адрес на биографията на новия министър Пламен Абровски - неговото минало в "Има такъв народ" и защитата му на лабораторията на граничния пункт "Капитан Андреево".

"Благодаря за работата, която свършихте, и за доклада, който ми представихте", отговори новият министър Пламен Абровски. Той благодари на служителите за топлото посрещане и припомни, че е започнал работа в министерството през 2004 г.

Още: "Не можем да вземем хора от улицата": Радев за критиките към анонимните министри и лицата на ИТН

Кой е той?

Иначе според официалната си визитка Пламен Абровски е експерт по европейско земеделско право и Обща селскостопанска политика с опит на национално и международно ниво. В периода 2021-2022 г. той е бил народен представител и председател на ресорната комисия в 46-ото и 47-ото Народно събрание. Професионалната му биография включва и петгодишен мандат като дипломат в Постоянното представителство на България към ЕС в Брюксел, където е бил основен преговарящ по Общата селскостопанска политика за периода 2014-2020 г.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Иван Христанов пред Actualno: Бих приел номинация за президент (ВИДЕО)

Предшественикът му Иван Христанов оглавяваше министерството в служебния кабинет. Един от последните му актове беше разпореждането за закриване на държавната верига „Магазини за хората“ заради неустойчив бизнес план и натрупани загуби. При встъпването си в длъжност преди няколко месеца той обеща активна работа и безкомпромисен контрол срещу корупцията в сектора.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Министерство на земеделието Пламен Абровски Иван Христанов кабинетът Радев
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Редактор
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес