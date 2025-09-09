И съпругата на полицейския началник проговори за боя в Русе

Пред bTV за първи път говори съпругата на началника на полицията в Русе – старши комисар Николай Кожухаров. Диана Петрова съобщи, че състоянието на съпруга ѝ се подобрява, но той остава в интензивното отделение на местната болница. По думите ѝ конфликтът е започнал заради превишената скорост, с която група младежи са се движили.

"Нещото, което видях – аз си пазех детето, бяхме по-напред. Видях, че Николай се държи за кръста. Отидох да видя какво му е. Болеше го", разказа Петрова.

Тя пристига секунди след сблъсъка и заварва съпруга си паднал на земята. Според нея момчетата са били на място и „държаха се арогантно и нагло – какво ме интересува, че си полицай“. Петрова допълни, че семейството е било на вечеря с приятели и категорично отрече мъжете от компанията да са употребили алкохол. Още: Съседът на шефа на полицията в Русе проговори за боя

Видео и различни версии

На този фон в социалните мрежи се появиха записи от улични камери, разпространени от групата BG Elves. Кадрите показват спречкването между младежите и компанията на комисар Кожухаров, макар и не напълно ясно заради ограничена видимост. Те предизвикаха силен обществен и политически отзвук.

Едното видео показва как висок мъж в черни дрехи приближава автомобила от страната на шофьора, след което започва първото спречкване. От другата страна се виждат още двама души в бели дрехи, сред които и полицейският началник. След слизането на младежите конфликтът продължава между паркираните коли, но отново без ясна видимост.

Друго видео, заснето минути преди инцидента, показва преминаването на автомобила покрай жена с дете, които вървят по улицата. В социалните мрежи се коментира, че именно тази ситуация може да е предизвикала намесата на съседа на Кожухаров. Още: "Абсолютен лъжец": Организират протест за оставката на Даниел Митов

Инцидентът

В ранните часове на 4 септември старши комисар Николай Кожухаров беше пребит след спречкване с четирима младежи, задържани по-късно от полицията. Те са обвинени в хулиганство, а двама – и за нанасяне на тежка телесна повреда. По думите на един от тях всичко е започнало, след като мъж е застанал пред колата им и е ударил шофьора през стъклото, което е довело до последвалото сбиване.