Под дъжда в Пловдив: Безидейна България отстъпи пред Черна гора насред „Колежа“

01 юни 2026, 20:54 часа 787 прочитания 1 коментар
Снимка: Официална фейсбук страница на националния отбор по футбол
Националният отбор по футбол на България отстъпи пред Черна гора в приятелска среща, играна на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив. Двубоят между двата тима завърши при резултат 1:0 за гостите. Единственото попадение в мача падна в средата на второто полувреме и бе дело на Секулич. В петък,. 5 май „лъвовете“ гостуват на Молдова в поредна контрола. Срещата ще се състои от 20:00 часа българско време на стадион „Зимбру“ в Кишинев.

Преди почивката голове не паднаха

В началните минути на срещата двата тима си размениха по един по-опасен удар, но с пропуски се отчетоха Лукас Петков и Рубежич. След това черногорците вдигнаха леко оборотите и на два пъти пробваха рефлекса на Даниел Наумов, който се справи без проблем. В средата на първата част България получи право да изпълни фаул фронтално срещу вратата на съперника. Зад топката застана Марин Петков, който обаче стреля право в ръцете на Попович.

Родните национали стигнаха до поредно добро положение в 37-ата минута, когато Никола Илиев шутира от движение, но покрай вратата на съперника. Малко преди края на полувремето Ражнатович стреля опасно, но Даниел Наумов отново бе на мястото си и спаси.

Черна гора поведе 20-ина минути преди края

Втората част започна с натиск на България като в 58-ата минута резервата Борислав Цонев опита късмета си с удар от границата на наказателното поле, но топката мина на сантиметри покрай левия страничен стълб. Десетина минути пок-ъсно Лончар можеше да изведе гостите напред в резултата. Изстрелът му обаче бе избит от Даниел Наумов.

Черна гора поведе в 68-ата минута на срещата. Янкович намери отлично Секулич, който преодоля Кристиан Димитров и с мощен удар матира Даниел Наумов. До края на мача повече голове не паднаха и момчетата на Александър Димитров трябваше да се примирят с поражението.

Бойко Димитров
