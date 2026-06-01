Пореден руски тим пожела Фьодор Лапоухов – ще остане ли звездата на ЦСКА на „Армията“?

01 юни 2026, 18:28 часа 609 прочитания 0 коментара
Снимка: Официален сайт на ЦСКА
В руските медии отново изгря името на талантливия вратар на ЦСКА - Фьодор Лапоухов. Според информациите на популярната страница RPL Sky – стражът е бил в трансферните листи на един от местните тиомове. Става въпрос за отбора на Ростов.

Лапоухов е отказал на Ростов – иска да играе в Европа

Смята се обаче, че Лапоухов е отказал на Ростов, защото иска да се подвизава по европейските терени. Той е обект на интерес още от грандовете Спартак Москва и Зенит, а интерес се твърди, че има и от германския Айнтрахт Франкфурт. Слуховете сочат, че за правата му ЦСКА може да прибере поне 4 милиона долара.

В момента част от Ростов е бившият страж на Ботев Пловдив - Хидайет Ханкич. Той пък преди беше спряган с ЦСКА. Сега настоящият му отбор не записа убедителен сезон и остана 10-ти на 11 точки пред последния Сочи.

Бойко Димитров
