Сър Алекс Фъргюсън избухна: “Арсенал е скучен отбор, който само се защитава!“

ПСЖ спечели втората си поредна Шампионска лига, като победи Арсенал след изпълнение на дузпи. Парижани доминираха както в притежанието на топката, така и в създадените шансове и отправените удари. Арсенал откри резултата рано и опита да запази преднината си като се затвори, но тактиката на Микел Артета не сполучи. Легендарният мениджър Сър Алекс Фъргюсън е поздравил президента на ПСЖ Насер Ал-Хелаифи, като в съобщението си е нарекъл Арсенал “скучен отбор, който само се защитава“, съобщи “L'Équipe“.

ПСЖ доминираше Арсенал

Статистиката след края на финала на Шампионската лига показва, че през всички 120 минути игра, Арсенал е имал 25 % притежание на топката, 1 голям шанс и 1 точен удар. “Артилеристите“ са си дали 196 точни подавания, докато играчите на ПСЖ са си разменили 806 подавания. Това само доказва пълната доминация, която парижани имаха, а възпитаниците на Микел Артета сякаш сами се поставиха в тази ситуация, след като се стремяха да запазят резултата веднага, след като поведоха. А те го направиха в 6-ата минута.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Sir Alex Ferguson's text message to Nasser Al Khelaifi:



"Nasser, Alex Ferguson here. Congratulations, it was a difficult evening for you.



But you played against a BORING team that only defended.



Enjoy your holidays, you deserve it.”



— @lequipe pic.twitter.com/0Yxzbc1Isg — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 31, 2026

Сър Алекс Фъргюсън: “Играхте срещу скучен отбор“

Според източника Сър Алекс Фъргюсън е написал съобщение до Насер Ал-Хехаифи, с което го е поздравил. Ето какво е гласяло то: “Насер, Алекс Фъргюсън е. Браво, беше тежка вечер за вас, но вие играхте срещу скучен отбор, който не правеше нищо друго, освен да се защитава. Насладете се на почивката си, заслужихте я“. Според други източници Сър Алекс не е нарекъл Арсенал скучен отбор, а е казал, че само ПСЖ е играл футбол. Което и от двете да е написал легендарният мениджър, е достатъчно показателно, за да се разбере какво е мнението му за футбола на “артилеристите“.