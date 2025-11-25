Имени дни през декември 2025 г.

След няколко дни идва и последният месец за 2025 г. Освен Коледа и Нова година в него има няколко дни с лични празници, в които почитаме различните светци и хората, които носят техните имена. Запишете в графика си важните дати, помислете за подаръци и се подгответе за празнуване. Не пропускайте да поздравите своите близки, роднини и приятели за техния имен ден! Ето кога са важните дати.

4 декември

Своя имен ден отбелязват Вартоломей, Варчо, Варадин, Варвара, Варадина, Варка, Варя.

5 декември

Всяка година празнуват Елисавет, Сава, Савин, Савко, Савчо, Силвестър, Слав, Славей, Славейко, Славен, Слави, Славимир, Славин, Славо, Славко, Славчо, Славян, Съби, Събо, Съботин, Събчо, Белослава, Елисавета, Савина, Савка, Силва, Силвана, Силвена, Силвина, Силвия, Слава, Славея, Славена, Славина, Славка, Славяна, Съба, Събина, Събка, Съботина

6 декември

На този ден отбелязваме Никулден. Своя празник имат Кольо, Колю, Ненко, Нено, Никола, Николай, Нино, Ненка, Никол, Николета, Николина, Николинка, Нина, Нинка, Ница

7 декември

Празнуват Стамат, Стамо, Стаматка

9 декември

На този ден почитаме Св. Анна. Своя имен ден отбелязват Анани, Анко, Янко, Ана, Анелия, Анета, Ани, Анита, Аница, Анка, Анна, Аня, Яна, Янка

12 декември

На този ден всяка година празнуват Дарен, Даренко, Дариан, Дарий, Дарин, Дариян, Дарко, Даро, Дарьо, Спиридон, Спиро, Дара, Дарена, Дариана, Дарина, Даринка, Дария, Дарияна, Дарка, Даря

13 декември

Това е имения ден на Гендо, Гено, Генчо, Герман, Евгени, Евгений, Евстрати, Евстратий, Стати, Статко, Женя, Евгения, Лучия, Белослава, Снежа, Снежана, Снежанка, Снежи, Снежина, Снежка, Снежна

15 декември

На този ден е празникът на дамите с името Свобода

16 декември

Имен имат мъжете с имео Агей

17 декември

Всяка година на този ден имен ден празнуват Анани, Данаил, Даниел, Данислав, Данко, Азария, Дана, Данаила, Дани, Даниела, Данислава.

18 декември

Това е имения ден на Модест, Модю.

19 декември

На този ден всяка година празнуват дамите с името Аглаида, Аглая.

20 декември

На този ден отбелязваме Игнажден. Празнуват всички, които носят името Игнат, Искрен, Огнян, Пламен, Светослав, Игната, Искра, Искрена, Огняна, Пламена, Светла, Светлана.

21 декември

Това е празникът на Юлиан, Юлиян, Юлиана, Юлия, Юлияна.

23 декември

Всяка година своя имен ден отбелязват Бисер, Наум, Бисера, Бисерка, Бистра.

24 декември

На този ден празнуват Алфред, Евгени, Евгений, Генади, Генадий, Първан, Адела, Аделина, Бистра, Благородна, Евгения, Жени, Женя, Жечка, Първана.

25 декември

На този ден своя празник отбелязват хората, които носят името Божан, Божидар, Божил, Божин, Емануил, Емил, Жан, Звездан, Звезделин, Звездьо, Ицо, Ичо, Кристиан, Кристиян, Младен, Радко, Радомир, Радосвет, Радослав, Радостин, Райко, Християн, Христо, Христофор, Ада, Адина, Божана, Божанка, Божидара, Емануела, Емилия, Жана, Звезда, Звезделина, Звездица, Кристина, Кристиана, Младенка, Рада, Радина, Радка, Радомира, Радосвета, Радослава, Радостина, Христалина, Христина, Христинка.

26 декември

Това е празникът на мъжете с името Давид, Дацо, Дачо, Йосиф.

27 декември

На този ден отбелязваме Стефанов ден. Празник имат всички с името Венчо, Венцислав, Запрян, Стамен, Стан, Станимир, Станислав, Станчо, Стефан, Стефко, Стефчо, Стоил, Стоимен, Стоичко, Стою, Стоян, Теньо, Цако, Цанко, Цано, Цанчо, Цоко, Цонко, Цоню, Венцислава, Стамена, Стана, Станка, Станислава, Стефана, Стефанка, Стефания, Стефи, Стефка, Стоила, Стоилка, Стояна, Стоянка, Фани, Цанка, Цона.

