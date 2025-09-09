Инцидент с камион затрудни движението по АМ “Хемус“

Очаква се временно да бъде затруднено движението по автомагистрала „Хемус“, близо до Шумен, в посока Варна, заради пътен инцидент с тежкотоварен автомобил, до претоварване на превозвания товар. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Камионът не пречи на движението. Екипи на „Пътна полиция“ са на място и ще подпомагат водачите.

Шофьорът на тежкотоварния автомобил е тестван за алкохол и наркотици, пробите му са отрицателни. Пред екипа на „Пътна полиция“ е казал, че по време на движение му е прилошало, посочиха от пресцентъра на полицията в Шумен.

Пътнотранспортните произшествия в Шуменско са 462 от началото на годината до 1 септември, загинали са петима участници в пътното движение.