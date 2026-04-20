Инциденти с туристи край Мальовица и Сливен

Планинските спасители са помогнали на двама турист край Мальовица и в Сливен. Единият е бил с извадено рамо в района на Мальовишката долина, а другият - със счупен глезен в района на Сливен, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Условията в планините

Условията за туризъм са подходящи, стига да се следи внимателно прогнозата за времето и при влошаването му да се слиза в ниската част на планината, съобщиха от ПСС.

Температурите варират между минус един и седем градуса. Очаква се динамично време - към момента има разкъсана облачност, а в следобедните часове може да има превалявания и гръмотевична активност.

Снежната покривка по високите части на планините още е значителна, а в ниските части е мокро, където има сняг, допълниха от ПСС.

Според прогнозата за времето над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на места ще има краткотрайни валежи от дъжд, над 2000 метра - от сняг. В отделни райони, главно в планините в източната половина от страната, валежите ще бъдат придружени и с гръмотевици. Ще духа умерен, след обяд - и силен, вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра - около 4 градуса.