ИПБ за средната скорост: Хиляди нарушения, а нито един санкциониран

Въпреки многократните медийни съобщения за хиляди нарушения на средната скорост, към момента няма връчени нито един електронен фиш на нарушители. Това показва проучване на Института за пътна безопасност (ИПБ). Близо 20 дни след влизането в сила на промените в Закона за движение по пътищата (ЗДП), няма данни да е санкциониран водач за нарушена средна скорост.

Мярката не е ефективна

Според ИПБ това поставя под въпрос ефективността на новите мерки и показва, че липсата на своевременно правоприлагане значително намалява въздействието на наказанията.

"Освен това, към момента не е наложена санкция на нито едно чуждестранно МПС, което подчертава още един проблем в изпълнението на закона", обясняват от организацията.

От неправителствената организация изразяват тревога, че дезинформацията и медийните анонси не водят до реални резултати, а пътната безопасност не може да бъде подобрена без адекватно правоприлагане.

Според тях статистиките от началото на септември показват значително увеличение на загиналите при катастрофи в сравнение с миналата година, което още повече поставя под съмнение ефективността на предприетите мерки.