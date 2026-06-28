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Изпепеляващата вълна в Европа се придвижва на изток: България я чакат 39°С

28 юни 2026, 17:00 часа 919 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Изпепеляващата вълна в Европа се придвижва на изток: България я чакат 39°С

Европа ври, а десетки милиони са изправени пред екстремни температури през уикенда. В същото време смъртоносната гореща вълна се придвижва на изток и се приближава към България, предаде АФП.

Германските метеоролози предупреждават за възможни нови температурни рекорди, а редица държави в Източна Европа обявяват червени предупреждения.

42°C в Европа

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Почти 200 милиона души са били изложени на температури над 35°C в събота, сочи анализ на АФП. Жегата, която вече доведе до рекорди във Великобритания, Франция и Швейцария, продължава да се засилва.

В няколко държави са регистрирани смъртни случаи вследствие на топлинен удар или удавяния, а спешните служби съобщават, че болниците са претоварени. Във Франция, Германия и Нидерландия са отменени масови събития, включително фестивали и улични празненства. В Париж според местни представители болниците в града са претоварени, а спешните случаи рязко се увеличават. Френският вътрешен министър съобщава за рязък скок на удавянията и предупреждава, че здравната система е под сериозно напрежение. Според него страната е изправена пред „изключителна и екстремна“ здравна криза, свързана с горещата вълна.

В Швейцария и Франция част от атомните реактори са били изключени, тъй като затоплянето на водите за охлаждане застрашава речните екосистеми. Германската метеорологична служба съобщи за рекордна температура от 41,5°C в източната част на страната, като предупреди, че е възможно стойностите да достигнат 42°C. В Дания, Чехия и Швейцария също са отчетени исторически максимуми, като в Базел температурата достигна 39°C, предаде БГНЕС.

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Дания също регистрира най-високата температура в своята история. Първоначално Датският метеорологичен институт съобщи, че са измерени 36,6°C северно от Одензе – най-високата температура, регистрирана в страната от началото на измерванията през 1874 г. Само час по-късно обаче бе отчетена нова пикова стойност от 37,0°C. Температурата е измерена както в Белдринге северно от Одензе, така и в Одум северно от Орхус. Метеорологът Расмус Столце Хансен потвърди, че това вече е официалният абсолютен температурен рекорд за страната. Предишният най-висок регистриран показател в Дания беше 36,4°C, измерен през август 1975 г.

Източник: БГНЕС

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Източна Европа ще е следващата жертва

Според учени явлението може да бъде обяснено с т.нар. „топлинен купол“ от горещ въздух, задържан над Европа, като подобни явления се засилват и зачестяват заради климатичните промени.

Източна Европа ще е следващата жертва на вълната. За периода понеделник–сряда в Румъния е обявена червена тревога за почти цялата страна, а подобни предупреждения са издадени и в Словакия, Унгария и Молдова. В редица балкански държави също се очакват екстремни температури.

В България чакаме до 39°С

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За днешния 28 юни в България е обявен жълт код за опасно горещо време в 14 области на България, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология.

Предупреждението за високи температури между 35° и 37° важи за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Ямбол. В София се очакват около 32°.

„Тази гореща вълна бавно, но сигурно пълзи на изток. И ако в началото и средата на седмицата говорихме за Франция, Великобритания и Испания, сега говорим за централноевропейските страни, то днес, утре и вдругиден ще говорим за Източна Европа, като най-силно ще бъде проявлението в Прибалтика“, коментира климатологът Симеон Матев.

„При нас - на Балканите и изобщо в Средиземноморието, оставаме встрани, така че ние извадихме голям късмет“, посочи експертът.

По думите му обаче и у нас температурите ще стигат до 38-39 градуса - нито рекордно високи, нито необичайни.

"Ако си спомняте предишните три години, летата, които имахме, едното от тях беше най-горещото в нашата история. Горещините и изобщо продължителните жеги започваха още през юни месец. А ние в момента вече сме към края на юни и не сме имали нито една гореща вълна в смисъла, който се влага в нея – продължителна жега", коментира Матев пред бТВ.

"София едва онзи ден за първи път удари температура над 30 градуса. До този момент ние нямахме температура над 30 градуса и сравнявайки с такива колоси на студа като Лондон и Париж, които знаем, че през лятото винаги са хладни и комфортни, те имат вече няколко дни над 35 градуса, а София тепърва удари 30 градуса", обясни климатологът.

"След тази гореща вълна предстоят няколко дни, в които времето ще се нормализира. Дори в някои дни ще има и по-ниски температури от нормалното. Така че трябва да изкараме до сряда, след което предстои едно атмосферно и напълно натурално захлаждане, което ще ни държи доста свежи през голяма част от периода", посочи той, като поясни, че още от вторник се очакват валежи, а опасността от градушки ще бъде голяма.

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Времето Жега горещини жеги гореща вълна
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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