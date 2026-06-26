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Историческа жега в Европа: Температури с 15 градуса над нормата, смъртни случаи и хаос (ВИДЕО)

26 юни 2026, 15:12 часа 355 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Историческа жега в Европа: Температури с 15 градуса над нормата, смъртни случаи и хаос (ВИДЕО)

Европа е изправена пред най-адската гореща вълна, регистрирана някога. Според учени, настоящата гореща вълна е най-екстремната в регистрираната история на континента. Държавите от ЕС са поставили здравните служби в повишена готовност. Във Франция са потвърдени най-малко 55 смъртни случая, свързани с жегата, включително две деца, оставени в кола от родителите си.

В Германия жегата беше толкова силна, че настилката на магистрала А2 се деформира, повреждайки около 30 превозни средства.

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Топлинната вълна във Франция се превръща в национална извънредна ситуация. Френският президент Еманюел Макрон призова нацията да се защити максимално и да се адаптира към безпрецедентни условия. „Преживяваме напълно безпрецедентен период. Можем да се адаптираме към изменението на климата, но е невъзможно бързо да се адаптираме към топлинна вълна, каквато Европа някога е преживявала и каквато не е в нашата собствена история“, каза той.

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Франция никога не е преживявала толкова продължителен период на екстремни горещини. Температурите в момента са с 15 градуса над средните за сезона.

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Германия Франция Еманюел Макрон рекордни жеги гореща вълна
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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