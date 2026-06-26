Историческа жега в Европа: Температури с 15 градуса над нормата, смъртни случаи и хаос (ВИДЕО)

Европа е изправена пред най-адската гореща вълна, регистрирана някога. Според учени, настоящата гореща вълна е най-екстремната в регистрираната история на континента. Държавите от ЕС са поставили здравните служби в повишена готовност. Във Франция са потвърдени най-малко 55 смъртни случая, свързани с жегата, включително две деца, оставени в кола от родителите си.
В Германия жегата беше толкова силна, че настилката на магистрала А2 се деформира, повреждайки около 30 превозни средства.
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🥵 Europe is facing the most hellish heatwave ever recorded— NEXTA (@nexta_tv) June 26, 2026
According to Reuters, citing scientists, the current heatwave is the most extreme in Europe’s recorded history.
EU countries have put health services on high alert. In France, at least 55 heat-related deaths have been… https://t.co/Y9eeCBLMxC pic.twitter.com/2N7dl1oAVw
Топлинната вълна във Франция се превръща в национална извънредна ситуация. Френският президент Еманюел Макрон призова нацията да се защити максимално и да се адаптира към безпрецедентни условия. „Преживяваме напълно безпрецедентен период. Можем да се адаптираме към изменението на климата, но е невъзможно бързо да се адаптираме към топлинна вълна, каквато Европа някога е преживявала и каквато не е в нашата собствена история“, каза той.
Франция никога не е преживявала толкова продължителен период на екстремни горещини. Температурите в момента са с 15 градуса над средните за сезона.
France's heatwave is becoming a national emergency. Macron urges to stay vigilant 🙏— NEXTA (@nexta_tv) June 26, 2026
French President has urged the nation to protect themselves as much as possible and adapt to unprecedented conditions.
"We are living through a completely unprecedented period. We can adapt to… https://t.co/5ZiuirFyhr pic.twitter.com/thNTeSZEFo