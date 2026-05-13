Русия догонва американската икономика, обаче има "негативна динамика" в руската икономика в момента, като проблемите се дължали на "стабилизация" след бърз растеж. Това докладва руският министър на икономическото развитие Максим Решетников на руския диктатор Владимир Путин. И го "зарадва" с положителни числа с исторически контекст, но не говори много-много за сегашното състояние.

Данните на една от най-големите статистически бази в света Statista сочат, че икономиката на САЩ е приблизително 12 пъти по-голяма от икономиката на Руската федерация по номинален обем на брутния вътрешен продукт (БВП). Годишно руснаците печелят средно 18 525 долара, а американците 94 430. МВФ прогнозира, че тази година американската икономика ще отчете ръст от 2,3%, а руската ще стигне 1,1%, но тенденцията е за корекция надолу в тази прогноза.

Според Решетников, от 2017 г. руската икономика значително догонила американската, която е еталон: "Ако през 2017 година нашият БВП на глава от населението е бил 43% от този на САЩ, до края на 2025 година той се очертава да бъде почти 56% (все още не са излезли окончателните данни, след сезонно изглаждане и т.н.). Ние, така да се каже, намалявахме разликата. Междувременно нашите европейски съседи, например, имаха тенденция да разширяват разликата, което означава, че изостават икономически".

"Разбирам, че мнозина, включително бизнесът, са загрижени за настоящата икономическа ситуация. Но икономиката винаги се развива циклично. Следователно периоди на такъв значителен растеж – а периодът, който преживяхме, все пак е такъв значителен растеж – винаги са последвани от периоди на стабилизация и определени структурни корекции и преструктуриране, което обикновено наблюдаваме сега", заяви Решетников.

Най-важните данни, които той съобщи, са:

ръстът на реалните доходи в Русия през първото тримесечие е 2,6%. Реалните доходи продължават да растат, а реалните заплати се покачват, руснаците спестявали до 16% от месечните си доходи. Само че управителят на Руската централна банка Елвира Набиулина вече предупреди, че Русия изпада в ситуация, заради която няма работна ръка - а няма заради подпалената от Путин война в Украйна - ОЩЕ: Икономическият мозък на Русия призна: Никога не сме имали такава ситуация в страната (ВИДЕО)

инфлацията към 4 май е 5,6%, което предоставя възможности за сваляне на основната лихва в Русия - сега тя е 14,50%, което не може да се види никъде на Запад, дори в Източна Европа лихвите са в пъти по-ниски.

за 3 години руската икономика отчела ръст от 10% - Решетников удобно не казва, че причината е ударното наливане на средства в производство на оръжия и във военния сектор, което отслаби и продължава да отслабва неимоверно останалите икономически сектори - ОЩЕ: Драстично: Най-известната руска автомобилна компания намалява работата