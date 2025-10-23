Жълт код за силен вятър в петък

Жълт код за силен и бурен вятър е обявен за почти цялата страна за петък (24 октомври). Предупреждението изключва областите Перник, Кюстендил и Благоевград. Очаква се в другите райони поривите на вятъра да достигат 60-70 километра в час. Тази нощ над Западна България ще има валежи от дъжд. В петък се очакват превалявания над цялата страна. Следобед валежите ще спрат, най-късно над Югоизточните райони.

Максимални температури в петък ще са между 18 и 24 градуса, в София – около 19 градуса.

Над планините ще е облачно с валежи от дъжд, над 2200 метра – от сняг. Ще е ветровито със силен и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра – около 5 градуса.

По Черноморието облачността ще се увеличава и след обяд ще завали дъжд, но още вечерта в северните райони ще спира. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад, който привечер ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 20 и 23 градуса. Температурата на морската вода е 17-19 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В събота вятърът ще отслабне. Ще има и слънчеви часове, но и превалявания, главно в северната половина от страната, а температурите вече в цялата страна ще се понижат. В неделя ще преобладава облачно време, но ще вали само в Северозападна България.