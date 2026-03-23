Жълт код за валежи в две области. Времето утре - 24 март 2026 г.

На 24 март 2026 г. над страната ще остане облачно, на много места с валежи от дъжд. По-интензивни и значителни ще са валежите през нощта в Централна и Югоизточна България, а през деня в района на Източните Родопи. Почти без валежи ще бъде през деня над северните райони, а след обяд от северозапад ще започне разкъсване и намаление на облачността. Вятърът ще бъде слаб и умерен от североизток. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 3°. Максималните температури ще бъдат от 8° в Кърджали и Хасково, където ще вали почти непрекъснато до около 16° в северозападните райони, в София – около 9°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Седмична прогноза за времето за 23-29 март 2026 г.

Жълт код за валежи

Жълт код за валежи е обявен за част от областите Хасково и Кърджали. В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, под 1000 метра от дъжд. Ще духа умерен и силен североизточен вятър.

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 3°-4°, на 2000 метра – около минус 3°. По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, по-значителни по южното крайбрежие. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 9°-13°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Карта: НИМХ