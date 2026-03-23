Жертвите на пътя растат, контролът със средна скорост е без ефект: ИПБ алармира

23 март 2026, 10:07 часа 432 прочитания 0 коментара
От началото на 2026 г. до 21 февруари при катастрофи са загинали 80 души – средно по 1,5 на ден. Това е с двама повече спрямо същия период през 2024 г. Данните ясно показват, че мерките на правителството „Желязков“ не дават резултат. Това се казва в становище на Института за пътна безопасност (ИПБ), изпратен до медиите. От там изтъкват, че главното "оръжие" на правителството – контролът чрез средна скорост – се оказа символично.

От въвеждането ѝ на 7 септември до края на 2025 г. са издадени едва 1 198 електронни фиша, или около 10 нарушители на ден, вместо "хиляди", както се е обещавали, отчитат от ИПБ.

През 2025 г. МВР е регистрирало рекордните 3 151 021 нарушения – средно 8 630 на ден, с наложени глоби над 300 млн. лв. "На практика обаче тези огромни цифри не се отразяват на безопасността на пътищата", изтъкват от института.

"Един месец след встъпването си служебно правителство не е предприело коригиращи мерки. Това означава, че през 2026 г. България вероятно ще остане сред най-опасните за движение по пътищата страни в ЕС, въпреки шумната пропаганда и обещанията за "строг контрол", опасяват се от ИПБ.

Виолета Иванова Отговорен редактор
жертви Институт за пътна безопасност катастрофи ИПБ средна скорост
