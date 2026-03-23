Туризмът с искания предизборно: Нискотарифни полети до Балчик, 9% ДДС, компансации за тока и без "паяци" в курортите

Нискотарифни полети до Балчик, 9% ставка на ДДС за ресторантьорския бизнес, компансации за високите цени на електроенергията и премахването на "паяците" в курортите.

Това са част от исканията, за което настояват от Изпълнителното бюро на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) в началото на предизборната кампания.

Политическите сили, които са кандидати за влизане в следващия парламент да посочат ясно дали туризмът ще е приоритет по време на тяхното евентуално управление, искат още от БХРА.

От най-голямата национално представителна браншова организация в туризма с над 3100 членуващи предприятия в нея, включваща 36 местни и регионални структури, са подготвили писма до тези политически сили, които според социолозите ще са част от следващото Народно събрание. В тях освен покана за среща, на която да се обсъдят наболелите проблеми пред сектора, от БХРА подчертават, че е необходима политическа воля за решаване на проблемите и изпълнение на приоритетите, които не само да върнат българския туризъм отново на икономическата карта на България, но и да го направят по-разпознаваем, по- продаваем и успешен и зад граница.

Искане партиите да обявят приоритетите си в туризма

От Изпълнителното бюро на БХРА очакват по време на срещите политическите сили да представят първите си 5 основни приоритета в туризма, които ще реализират в случай, че спечелят изборите или са част от управляваща коалиция. Както и да посочат профила на бъдещия министър на туризма, който те биха излъчили.

"Необходими са фундаментални действия за решаване на основните проблеми пред туристическия сектор, като ще са необходими и конкретни действия, а не общи приказки за бъдещи намерения", подчертават от БХРА. И за пореден път заявяват, че не е нормално, ако туризмът е приоритет, базисни неща за неговото развитие да не са решени.

По време на предвидените срещи от БХРА очакват ясни и точни позиции от страна на политическите сили, а не да се гонят впоследствие из парламента и политическите централи с техните представители.

"Очакваме по време на разговорите да достигнем до съгласие по определени приоритети, цели, задачи и пътища за решаване на проблемите, които впоследствие да бъдат реализирани по време на следващото управление на държавата", подчертават от БХРА.

При обединение около определени приоритети, от БХРА предлагат и да се подпише споразумение за бъдещо сътрудничество.

От БХРА твърдят, че има няколко основни проблема, което са най-наболели и изискват най-спешни мерки.

Нискотарифни полети

От асоциацията са категорични, че не е нормално да имаме претенции да сме туристическа дестинация и да нямаме транспортна достъпност.

"За туризма това са основно чартърни и лоу кост самолетни компании, които да предлагат приоритетно маршрути до България. Каквото и да се коментира, ваканционният туризъм (морски и планински) продължава да е гръбнакът на туристическия сектор. За разлика от нас, конкурентите ни за всеки пазар са си направили с държавно участие отделна чартърна компания", смятат от БХРА.

По думите им летище Балчик може да бъде профилирано специално за нискотарифни полети и по този начин да се използва потенциала му и да се създаде допълнително конкуренция, която да раздвижи пазара.

"Подобно развитие на чартърни и лоу кост маршрути би помогнало и за развитието на градския и спа туризма, както и за налагане на по-скъпите услуги като медицинския туризъм, който в последните години е във фокуса на усилията на бизнеса и държавата. Наличието на такава транспортна достъпност ще позволи да надграждаме тези основи на успешен ваканционен туризъм с културния и с другите видове туризъм, за да стигнем до реалното ни налагане като истинска 4-сезонна туристическа дестинация, напълнена със съдържание", пише още в позицията.

Инфраструктура и съдействие от институциите

На второ място от БХРА посочват, че ако успеем да докараме туристите, се изправяме пред другия голям проблем – липсата на управление, особено в националите ни курорти и другите курортни места.

Проблемите са свързани с паркирането, сметосъбирането, почистването,сигурността, осветлението, инфраструктурата и достъпността до тях създават сериозни пречки за нормалната почивка на туристите.

На трето място е липсата на координация между отделните министерства, което пречи на практика туризмът да бъде приоритетен отрасъл.

"Над 70% от дейността в туризма не зависи пряко от Министерство на туризма и всяко министерство прокарва самостоятелно решенията си, несъгласувано с Министерството на туризма. Предлагаме да се назначи поне един съветник към Министерски съвет, който да следи за тази координация. Такъв имаше преди време и с действия се доказа пълноценността и ползата от подобен експерт", смятта от БХРА.

Проблемът с кадрите

На четвърто място браншът поставя липсата на кадри.

"Има достатъчно възможности за справяне с този проблем в дългосрочен и краткосрочен аспект, но липсва ролята на държавата в този процес. В краткосрочен аспект след като един бизнесмен е направил всички разходи и е подготвил всички нужни документи за осигуряване на работници, точно преди да му издадат виза, ти казват, че не могат да позволят влизане в България на потенциалните работници, вместо това да се случи още в началото при подаване на всички документи. Това би спестило време, пари, усилия и нерви на бизнеса. Освен това, крайно време е този процес да бъде дигитализиран и да не се налага да се разхождат хора и губят време и средства. В дългосрочен аспект е нужно да се прецизира връзката между училищата и университетите по туризъм, практиката и бизнеса. Всички практики следва да се изнесат на професионален терен. В това число и обучението на преподавателите по практика", пише в становището.

9% ДДС и компенсации за скъпия ток

Според бранша сериозен проблем пред бизнеса е и липсата на 9% ставка на ДДС за ресторантьорския бизнес.

"Анализът показва, че възползвайки се от европейската Директива 2006/112/ЕО, 25 от общо 28 държави-членки на ЕС към днешна дата, а именно държави като: Австрия 13%, Кипър 5%, Германия 7%, Испания 10%, Франция 5%, Гърция 13%, Хърватия 5%, Италия 10%, Румъния 9% и т.н., прилагат намалена данъчна ставка за доставка на ресторантьорски услуги. Изброените по-горе държави от ЕС, са развили широк пазар на туристически услуги благодарение на намалената данъчна тежест и са се наложили като едни от водещите туристически дестинации в Европа по показатели от посещаемост и приходи от туризъм", смятат от бранша.

От БХРА са на мнение, че намаляване на ставката на ДДС на 9% за ресторантьорския бизнес ще има положителен ефект върху бюджетните приходи и социалната политика в страната.

БХРА иска и компенсация за скъпата електроенергия.

Туристическият отрасъл е енергоемък и следва да предлага услуги денонощно, а не в определени периоди, когато стойността на електрическата енергия е ниска, смятат от асоциацията.

От БХРА посочват и нетърпими проблеми в туризма като цените и организацията на медицинското обслужване на туристите, полицейска и противопожарна охрана в курортите, липсата на паркинги, действията на т.н. "паяк", особено в рекламния и междинни сезони, когато и без това курортите са празни.

"И възниква въпросът дали въобще да го има "паякът" в курортите. Според БХРА "паякът" няма място в курортите", пише още в позицията.

Исканията са важни, защото "туристическите" гласове са важни

Честа практика е чиновниците в Министерство на туризма да решават кой приоритет е важен към дадения момент без да се поиска становището на бранша. Администрацията в Министерство на туризма трябва да бъде в непрекъснат контакт с бранша и да решава важните за инвеститорите проблеми, а не да диктува приоритетите без да се съобразява с реалните нужди на бизнеса.

Проблем пред бизнеса е и фактът, че цените на плажните услуги са на нивата на цените на хотелското настаняване на втора и трета линия.

От БХРА настояват да разберат от политическите сили какъв профилът на бъдещия министър на туризма. Необходими са нови лица и професионалисти, категорични са от БХРА.

"Ако туризмът е приоритет като отрасъл, следва да се правят нови неща, за което пък трябват нови лица, а не такива, на които парите в бюджета постоянно не стигат. Много от досегашните министри работиха по шаблон вместо да търсят нови работещи варианти за решаване на проблемите. За решаване на много от предизвикателствата пред туризма са необходими политическа воля и организация, а не единствено финансови ресурси. Необходимо е министрите на туризма да не се избират от един и същи кръг лица, а да има нови хора, които ще донесат свежа кръв", смятат от БХРА.

От бизнеса заявяват, че именно срещите с политическите централи ще решат и вота на по-голяма част от над 100 000-те домакинства свързани пряко и косвено с туризма.