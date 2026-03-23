Спасиха четирима младежи в планината

23 март 2026, 11:06 часа 234 прочитания 0 коментара
Спасиха четирима закъсали младежи в планината, съобщават от ОДМВР - София. Минути преди полунощ в Участък „Полиция“ – Боровец постъпил сигнал за изчезнали четирима младежи в района на курорта. Информацията била подадена от разтревожените родители, които не успявали да осъществят връзка по телефона.

Дежурният автопатрул реагирал незабавно и стартирал издирвателни действия, а служител на Планинската спасителна служба се включил с моторна шейна в труднодостъпните участъци.

Така след активни няколкочасови обходи двете девойки и двамата младежи, на 17 и 18 г., били открити в района около хижа „Марица“ – изплашени, но в добро физическо състояние.

Пред служителите на реда те разказали, че тръгнали от Самоков към хижата с колата на едно от момчетата, но по пътя автомобилът затънал. Наоколо забелязали предупредителни табели за мечки, а мобилните им телефони нямали обхват, затова останали на място да чакат помощ. Четиримата са предадени невредими на техните родители.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
