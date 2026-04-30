Как България да се измъкне от демографската криза: Икономист с предложения

30 април 2026, 19:56 часа 389 прочитания 0 коментара
"За да преборим демографската криза, трябва да се случат две неща. Едното е раждаемостта в България да се удвои – от сегашните 50 хиляди бебета на 100 хиляди. И тогава няма да има демографска криза от такъв мащаб. И второ – бих искал професионалните демографи, които са компетентни, достойни хора, те да обясняват по всички медии какво се случва. А те за мен липсват – няма ги никакви. И когато говорят, не създават впечатление, че обществото разбира от думите им каква е кризата и не дават решения според мен", коментира Николай Василев, вицепремиер и икономист, в предаването "Лице в лице" по bTV. 

И второ – действащите политици от всички партии трябва да търсят решения, а те думата „демография“ не я познават. "Когато аз съм бил в политиката 8 години, започнахме от 68 хиляди бебета и финиширахме на 81 хиляди. Не казвам, че са достатъчно, но вървяхме в посока 100 хиляди. Причината според мен не е, че тогава България беше по-богата – не беше, даже беше много по-бедна. Но тогава някакси обществото беше по-позитивно. Имаше позитивно настроение към живота и вяра в утрешния ден. Сега не виждам в обществото вяра в утрешния ден", коментира Василев. 

Необходимите мерки 

Първата е – предлагам да се дават на новородено дете на семейството до 13 хиляди евро. Това е като при Орбан – той така прави. Не казвам, че там е идеално, но има какъв опит да научим – добър или лош.

Сингапур е друга такава държава и в целия свят има добри и лоши примери. Не казвам на всички „на калпак“ по равно, а може би давам два критерия – размер на осигурителния доход, т.е. хората, които работят, плащат данъци и социални осигуровки, да получават повече. И второ – може да има образователен ценз, т.е. хората с по-висше образование да получават повече. Това е моето предложение за дискусия.

Веднага ще стане и ще кажат – това е дискриминация. Да. Но ако кажа обратното – дайте на всички по равно – пак ще има критика. Хората могат да кажат и едната, и другата критика, но няма други предложения.

Второто ми предложение е да се увеличат четири пъти месечните детски надбавки. Това е подкрепа за семействата с деца. И аз дори не казвам, че автоматично хората трябва да раждат повече, защото им дават пари. Казвам, че това е добра политика да се подкрепят семействата, които имат деца. Вместо да харчим парите за много други глупости, по-добре е за деца.

Трето – преди 5 години съм ви го казвал в ефир, а всъщност го казвам повече от 10 години – защо още половината софийски деца нямат място в детска градина? Това е пълен срам според мен. Какво пречи на държавата за една година да построи всички детски градини, които са необходими, попита Василев. 

"На мен ми липсва това – кой отговаря в държавата за демографската политика. Смятам, че никой. Няма министерство, което в заглавието си да има думите „демографска политика“. И не познавам жив министър през последните 30 години, който да е направил нещо за демографската политика. Това е празна пустиня", коментира Василев. 

"Огледах данните за последните 150 години за българската държава – за раждаемостта. След Освобождението в XIX век са били над сто и няколко хиляди души. След Втората световна война – близо до 200 хиляди души. Сега са 50 хиляди души. Може да се окаже, че водещият етнос в нашата държава има най-ниската раждаемост за последните стотици години.

Кой ще го каже това – икономист като мен или специалист-демограф? Къде са демографите да излязат по телевизията", заяви Василев. 

Елин Димитров Отговорен редактор
