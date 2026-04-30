Обилен сняг вали по високите части в страната

30 април 2026, 20:17 часа
Снимка: iStock
Сняг вали по високите части на Родопите. Към момента снеговалежът в Пампорово и прохода Превала е обилен и се извършва снегопочистване. Снежна покривка започна да се образува и на Роженските поляни.

Сняг заваля и по високите части в Северозападна България. Въпреки значителното затопляне през последните седмици, зимата се завърна и по високите части на Стара планина в Северозападната България вече има лека снежна покривка.

Още: Сняг в Сърбия: Вижте как натрупа (ВИДЕО)

Проходът "Петрохан" е отворен за движение в двете посоки, но през нощта е възможно на много места да се образуват поледици. Шофьорите трябва да тръгват на път добре подготвени за всякакви условия, включително зимни.

От Областната пътна агенция в Монтана предупреждават шофьорите, които са побързали да сменят зимните си гуми с летни, да изберат други маршрути за движение.

Още: Сняг и студ сковаха съседна Румъния (ВИДЕО)

Освен това всички шофьори трябва да са сигурни в техническата изправност на автомобилите и да разполагат с достатъчно гориво, в случай че се наложи по-дълъг престой на пътя.

В почти цяла Северозападна България днес валя дъжд през целия ден.

Елин Димитров Отговорен редактор
