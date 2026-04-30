ДАБ обявява конкурс за детски рисунки по повод 1 юни

Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) обявява конкурс за детска рисунка на тема: „Нарисувай ми мечта“. Конкурсът се провежда по повод 1 юни - Международния ден на детето, с цел насърчаване на творческите заложби на децата-бежанци и популяризиране правото на щастие и благополучие за всяко дете, независимо от неговата националност, раса и религия.

Участници в конкурса могат да са всички деца на възраст от 2 до 18 години, които са с предоставен бежански или хуманитарен статут в Република България и/или са в процедура по предоставяне на международна. В тазгодишния конкурс могат да участват и деца от Украйна, които имат или са в процедура по получаване на временна закрила. Задължително условие за участието в конкурса е попълването на декларация за информирано съгласие от страна на техните родители и настойници.

Творбите следва да бъдат вдъхновени от детството, подчертавайки значението му като период на порастване с учене, игри и забавление.

Декларациите за участие в конкурса могат да бъдат подавани от участниците на електронната поща на пресцентъра на ДАБ: PressCenter.DAB@saref.government.bg. Рисунките очакваме на адрес: София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 114 Б, в периода до 28.05.2026 г. След този срок, компетентно жури ще класира най-добрите творби, а техните автори ще бъдат отличени с грамота и предметни награди, осигурени в партньорство с УНИЦЕФ.

Председателят на ДАБ при МС Иван Иванов ще награди победителите в конкурса. При невъзможност на наградените да присъстват, наградите ще им бъдат изпратени.