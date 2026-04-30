Снежно начало на май. Времето утре - 1 май 2026 г.

30 април 2026, 13:24 часа
На 1 май 2026 г. минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, за София - около 2°. Утре ще има разкъсана, предимно значителна облачност. На отделни места, главно в планинските райони и западната половина от страната, ще превали слаб дъжд, в местата над 1500 метра надморска височина – слаб сняг. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, за София - около 11°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Облачно и сняг в планините

В планините ще преобладава облачно време. На отделни места в западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област ще има слаби превалявания от дъжд, в местата над 1500 метра надморска височина – от сняг. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 2°.

Силен вятър по Черноморието

Над Черноморието ще има променлива облачност, по-значителна в следобедните часове. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Най-високите дневни температури ще бъдат 11°-13°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Евгения Чаушева
