Как да съберете няколко скенирани документа в един пдф файл

Сканирането на документи е част от ежедневието, независимо дали става дума за договори, фактури, медицински бележки или стари семейни документи. Проблемът е, че сканирането често оставя купчина отделни файлове, по един за всяка страница или документ. Това ги прави неудобни за изпращане, подреждане и съхранение. За щастие събирането на всички тези файлове в един спретнат PDF документ е бързо и лесно и не изисква никакъв специален софтуер. Ето как да го направите само за няколко минути.

Защо да обедините сканираните си документи

Един обединен файл е далеч по-удобен от десетки отделни. Когато всичките ви страници са в един документ, можете да ги изпратите с едно прикачване, вместо да търсите и прикачвате всеки файл поотделно. Това спестява време и намалява риска да пропуснете страница.

Обединяването помага и за реда и професионалния вид. Договор, заявление или отчет изглеждат много по-добре като един последователен документ, отколкото като разпиляна поредица от снимки и сканове. Освен това единичният файл се архивира и намира по-лесно по-късно, което е безценно, когато ви потрябва конкретен документ след месеци.

Най-лесният начин да ги обедините

Не е нужно да инсталирате програми или да имате технически опит. Безплатният онлайн инструмент на Adobe Acrobat ви позволява да съберете всичко в един пдф файл директно в браузъра. Просто щраквате върху бутона за избор на файлове или ги издърпвате в зоната за пускане, а инструментът поема нататък.

След като добавите файловете, можете да ги подредите чрез издърпване и пускане в желания ред. Файлът най-отгоре в списъка ще се появи първи в крайния документ. Инструментът работи във всеки уеб браузър и на всяка операционна система, включително Windows, Mac и Linux, така че можете да го използвате практически от всяко устройство.

Стъпка по стъпка

Самият процес е съвсем кратък. Отворете онлайн инструмента и качете сканираните документи, които искате да обедините. Можете да комбинирате до 100 файла наведнъж, като крайният документ може да съдържа до 1500 страници, което е повече от достатъчно за почти всяка задача.

Подредете файловете в реда, който ви е нужен, и щракнете върху бутона за комбиниране. Накрая дайте име на новия документ и го запазете. Само за секунди разпилените ви сканове се превръщат в един чист, готов за използване PDF файл, който можете да изтеглите или, ако влезете в акаунт, да споделите директно с други.

Подредете и организирайте страниците

Понякога след обединяването се налага да донагласите нещо. Ако влезете в безплатен акаунт, можете да добавяте, изтривате, премествате и завъртате отделни страници, докато съдържанието е точно в реда, който искате. Можете също да използвате отметки, колонтитули и номера на страници, за да се ориентирате по-лесно в дълъг документ.

Едно от големите предимства на PDF е, че изглежда еднакво навсякъде. Тъй като форматът е отворен международен стандарт, поддържан от Международната организация по стандартизация, вашият обединен документ ще се отваря по един и същи начин на всяко устройство и във всяка програма. Така можете да сте сигурни, че получателят ще види точно това, което сте подготвили.

Полезни съвети при сканиране

За най-добър резултат сканирайте всички страници с еднаква ориентация и сходно качество, за да изглежда крайният документ последователен. Ако документите съдържат текст, обмислете използването на функция за оптично разпознаване на знаци, която превръща сканирания текст в търсим, така че по-късно да можете да намирате думи в документа.

Преди да обедините, подредете файловете по логичен начин, например по дата или по ред на страниците. Малко внимание към реда и качеството в началото ви спестява преподреждане после и гарантира, че крайният PDF е изряден от първия опит.

Кога обединяването е особено полезно

Има много ситуации, в които един обединен файл прави живота осезаемо по-лесен. Класически пример е подаването на документи към институции или онлайн платформи, които често искат всичко в един файл, а не десетки отделни прикачвания. Същото важи за договори с приложения, оферти и отчети, които изглеждат професионално само когато са събрани в последователен документ.

Обединяването е удобно и при кандидатстване за работа, където автобиография, мотивационно писмо и сертификати могат да се изпратят като един спретнат PDF. Полезно е и при архивиране, защото е много по-лесно да съхранявате и намирате един добре именуван файл, отколкото да ровите из папка с десетки сканове. Накратко, щом често работите с документи, обединяването спестява време и нерви в дългосрочен план.

Заключение

Превръщането на купчина сканирани файлове в един подреден PDF документ е една от онези малки задачи, които правят работата с документи значително по-лесна. С подходящия безплатен онлайн инструмент целият процес отнема минути, а резултатът е спретнат файл, който се изпраща, съхранява и споделя без усилие. Следващия път, когато останете с десетки отделни сканове, ще знаете как бързо да ги съберете на едно място.