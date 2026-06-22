Този уикенд: А1 Motor Park посреща следващите два кръга от Републиканския шампионат по мотоциклетизъм

"Днешният ден е повод за гордост. Това е исторически момент в историята на мотоциклетния спорт в България. За първи път ще проведем републикански шампионат на домашно трасе. Това, което имаме в лицето на А1 Motor Park, е нещо, което всички ние трябва много високо да оценим. Аз лично съм абсолютно откровен и казвам, че това беше една моя мечта". Това каза Ангел Траков, президент на Българска федерация по мотоциклетизъм по повод републиканския шампионат по мотоциклетизъм, който ще се проведе от 26 до 28 юни 2026 г. на пистата А1 Motor Park край Самоков, която бе реализирана благодарение на групата "Главбoлгарстрой". Освен следващите 2 кръга, A1 Motor Park ще бъде домакин на Републиканския шампионат по мотоциклетизъм и през края на юли и края на септември тази година.

Траков е искал България да бъде собственик на такова трасе, като си е представял, че държавата ще участва в такова съоръжение, но държавата не е собственик на трасето.

"В Европа може би само три писти са по-добри от това, което имаме. Сигурен съм, че това ще бъде оценено от хората, които идват отвън", смята Траков.

България е на световната карта на автомобилния и мотоциклетен спорт

С тази добра новина се похвали Зара Казирян, член на УС на Българска федерация по мотоциклетизъм. "Имаме щастието и удоволствието да можем да организираме пореден кръг от пистовия шампионат на Българската федерация по мотоциклетизъм", добави Казирян.

По информация на генералния секретар на Българската федерация по мотоциклетизъм Иво Цветанов в предстоящия републикански шампионат по мотоциклетизъм от 26 до 28 юни 2026 г. ще участват около 80 пилота от Турция, Северна Македония, Сърбия и Румъния. ОЩЕ: Републиканският шампионат по мотоциклетизъм пристига в Самоков

Комфорт на пистата

Състезателят Иван Костадинов сподели, че е спокоен за предстоящия уикенд.

"Чувствам се доста комфортно върху мотора, върху нашето трасе. За жалост нямам толкова обиколки, колкото ми се иска, но това не пречи да кажа, че конфигурацията на трасето може би доста добре ми пасва на стила на управление. Оптимистично съм настроен към уикенда", заяви още Костадинов.

Състезателят Антонио Николов разказа, че има само един ден на пистата, засега му е доста трудна, но му харесва. "Не е най-важно силата на мотоциклета", добави още състезателят.

Мястото да дават газ не е на пътя, а на пистата

Инструктурът Николай Петров отбеляза ползите от съоръжението А1 Motor Park в духа на безопасността на пътя.

В практиката си той обяснява на хората как да си карат моторите, да се забавляват, без да създават опасност за околните. "Райдинг Академи е част от академиите на А1 Motor Park", добави още Петров. Той се занимава с темата за безопасността, като целта му е да намали черната статистика на пътя.

Според него след академията хората се справят с неща, които до тогава са ги притеснявали на пътя. "Мястото да дават газ не е на пътя. Мястото за скоростите и за това да се научиш как да даваш правилно газ на мотора си е само и единствено на пистата. Чувствам се страшно горд, че съм в тази позиция", добави Петров.

"Призивът ми към всички мотористи е: съберете си всички въпроси в една чанта и елате да ви отговорим", призова Петров.

Неговите впечатления са, че хората най-често не знаят как да се държат за мотора.

Не е проблем бързото каране, а безконтролното

Подобно мнение изрази и състезателят Велислав Марков, който участва в състезания от 2000 г. Според него правилното място най-вече за истинското удоволствие от състезанието е пистата.



"Не да вдигаме 300 км/ч, а толкова, колкото да можем да сме в контрол. Не е проблемът бързото каране, проблемът е безконтролното каране", заяви още Марков.

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