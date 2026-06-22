Недоволство след прегазено куче в Гърция: Всички си мислят, че е нарочно

Полицията в южната ни съседка Гърция е идентифицирала и подготвя обвинения срещу жена, заподозряна, че е прегазила с колата си и е убила куче в южния регион на Пелопонес. За случая на насилие над животни, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Инцидентът предизвика голяма обществена реакция след като видеозапис от него стана публично достояние. Държавната телевизия ERT съобщи в понеделник, че 60-годишната жена е казала на полицията, че не е видяла кучето на пътя пред себе си достатъчно скоро, за да избегне удара.

Съобщава се, че тя е била идентифицирана през уикенда, вече е дала устни показания и се очаква да представи показанията си и писмено през следващите два дни.ОЩЕ: Шокиращо: Отвлякоха и изядоха едно от най-известните кучета в интернет (ВИДЕО)

Всички си мислят, че е нарочно

Потребители на социалните мрежи, коментирайки видеото, твърдят, че тя сякаш умишлено е прегазила животното, пише още гръцкото издание.

Там има още кучета

Групи за защита на животните съобщиха, че пътят, където е било убито животното, близо до Гастуни в западен Пелопонес, минава през район с много бездомни кучета, които са предимно бивши домашни любимци, изоставени от собствениците им там, допълва гръцката медия. ОЩЕ: Посадиха дърво в София в памет на всички животни - жертви на насилие