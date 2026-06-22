Рут Колева тръгва на съд срещу изкуствения интелект: "Изкуството не е безплатно гориво за алгоритми!" (ВИДЕО)

Българската певица и автор на песни Рут Колева обяви, че е открила 79 свои произведения, използвани за обучение на системи с изкуствен интелект, без нейно съгласие. Разкритието предизвика бурна дискусия в социалните мрежи и постави във фокус един от най-спорните въпроси в световната музикална индустрия – имат ли право технологичните компании да използват авторско съдържание за обучение на AI модели без разрешение от създателите му.

Ruth Koléva/Facebook, screenshot

"Защитавайте правата си!"

В емоционална публикация певицата остро реагира на коментарите, че артистите просто трябва да се "адаптират" към новите технологии. Според нея подобни твърдения пренебрегват същината на проблема – използването на интелектуална собственост без съгласие, прозрачност и компенсация.

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"Не е "просто инструмент", когато стойността на този инструмент идва от нерегламентираното използване на чужд труд", заявява Колева.

Според изпълнителката често използваният аргумент, че изкуственият интелект се "вдъхновява" по същия начин, както хората се вдъхновяват от други артисти, е подвеждащ. Тя подчертава, че човешкото творчество е резултат от житейски опит, културна среда, лични преживявания и индивидуален избор, докато AI системите функционират чрез анализ на огромни масиви от данни, включително музика, текстове и записи на реални автори.

"Това не е философски спор и не е разговор за "адаптация". Това е масово, систематично използване на произведения, гласове, записи, текстове, каталози и авторски труд, без ясно съгласие, без прозрачност и без компенсация. И това го прави нелегално.

И не, артистите не сме длъжни да приемем това с усмивка, защото някой технологичен ентусиаст е решил, че дистопичното бъдеще му е по-удобно, ако нашият труд стане безплатно гориво."

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Колева посочва, че платформи като Suno и Udio могат да генерират музика "в стила на" конкретни изпълнители именно защото са били обучавани върху произведения, създадени от тях. Според нея, ако тези произведения бъдат премахнати от обучителните набори от данни, подобни резултати биха били невъзможни.

Певицата съобщава още, че вече е открила две колективни съдебни дела в САЩ, към които възнамерява да се присъедини. След консултации с американски юристи, тя е получила становище, че съществуват сериозни основания да се твърди нерегламентирано използване на нейната интелектуална собственост.

Предимство в случая на Колева е, че творбите ѝ са регистрирани и проследими чрез американската организация за защита на авторски права ASCAP. Според нея именно ясната документация на авторството и правата върху произведенията може да се окаже решаваща при евентуални съдебни процедури.

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Позицията на изпълнителката излиза извън рамките на личния казус. Тя отправя призив към музиканти, композитори, текстописци, продуценти, издатели и представители на музикалната индустрия да бъдат по-активни в защитата на правата си. Сред препоръките ѝ са регистрация на произведенията, поддържане на актуални каталози и консултации със специалисти по авторско право.

"Това, че някой не цени стойността на творческия ви труд, не означава, че такава стойност няма", пише още Колева.

Ruth Koléva/Facebook, screenshot

Докъде ще стигне изкуственият интелект?

Изявлението ѝ идва в момент, когато по света се водят десетки дела срещу компании за изкуствен интелект от страна на музиканти, писатели, медии и творчески организации. Общият въпрос е дали използването на защитено съдържание за обучение на AI модели представлява законна практика или нарушение на авторските права.

Позицията на Рут Колева получи подкрепа и от други български изпълнители. В публикация в социалните мрежи Йорданка Христова заяви, че темата засяга не само музикалната индустрия, а всички творци, независимо от сферата на изкуството, в която работят.

"Аз също проверих... 144 мои песни са били ползвани", сподели в личния си Facebook профил Йорданка Христова.

Йорданка Христова / Yordanka Hristova / Facebook, screenshot

Подкрепата на Йорданка Христова показва, че опасенията около използването на творческо съдържание за обучение на AI модели се споделят от представители на различни поколения в българската музикална сцена и че дебатът далеч надхвърля рамките на индивидуалния случай на Рут Колева.