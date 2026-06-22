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БАБХ откри огнище на шарка във ферма с овце

22 юни 2026, 13:23 часа 517 прочитания 0 коментара
Снимка: БАБХ
БАБХ откри огнище на шарка във ферма с овце

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира първично възникнало огнище на шарка по дребните преживни животни в гр. Първомай, област Пловдив. Това съобщават на страницата на БАБХ в интернет. Заболяването е установено в животновъден обект с 30 овце. Собственикът е подал сигнал до компетентните органи, като е реагирал своевременно при появата на клинични симптоми на заболяването и е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти. Това е първо огнище на болестта за последните близо пет месеца, като предишното констатирано огнище е от началото на месец февруари т.г. Определена е 5-километрова предпазна зона около огнището, в която влизат гр. Първомай и селата Поройна и Татарево, община Първомай, област Пловдив. Още: БАБХ с подозрения за внос на живи овце от Гърция, където върлува шап

Наблюдавана зона

Определена е 15-километрова наблюдавана зона около огнището, в която влизат селата Крушево, Градина, Виница, Дълбок извор, Брягово, Драгойново, Бяла река, Православен, Буково, Воден, Езерово и Добри дол от община Първомай, област Пловдив; селата Конуш, Патриарх Евтимово, Нови извор и Избеглии от община Асеновград, област Пловдив; селата Караджово, Богданица, Ахматово, Селци, Поповица и Милево от община Садово, област Пловдив; селата Скобелево, Върбица и Бодрово от община Димитровград, област Хасково; и селата Оризово, Плодовитово, Мирово и Опълченец от община Братя Даскалови, област Стара Загора.

Снимка БАБХ

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство – хуманно умъртвяване и обезвреждане на всички заразени и контактни дребни преживни животни в обекта. Още: Арестуваха двама овчари в Гърция: Причината ще ви изненада

Не е опасно за хората

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

БАБХ призовава стопаните към повишена бдителност и строго спазване на мерките за биосигурност. Редовната проверка на животните от стадото е от съществено значение. При всяко съмнение за шарка по дребните преживни животни е необходимо незабавно да се уведоми ветеринарен лекар. Обявяването на болестта е задължително и изключително важно за ограничаване на по-нататъшното ѝ разпространение. От БАБХ припомнят, че сигнали могат да се подават денонощно на телефон 0 700 122 99. Още: Заради шарка: Близо половин милион животни са умъртвени в Гърция

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ферма БАБХ умъртвяване шарка по овцете
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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