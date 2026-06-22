Юни с Dreame: Умни решения за по-чист, по-уютен и по-удобен дом

Пет нови продукта, които пренаписват правилата на домашната грижа

Юни е месецът, в който темпото на живота се ускорява. Идва краят на учебната година, планираме почивкии запълваме всяка минута от свободното ни време, за да се насладим на топлия сезон. Но работата не спира. Нито тази в офиса, нито тази у дома. А нямаше ли да е толкова хубаво, ако домакинските уреди поемаха поне половината от нашите ангажименти? С отговор точно на този въпрос Dreame Technology радва своите потребители с цели 5 фокус продукти за месец юни, всеки от които е създаден с една цел – да ни върне времето обратно. От роботи, които почистват, докато те няма, до интелигентен уред за преработване не органични отпадъци, Dreame се грижи домът да е по-чист, по-уютен и по-екологичен.

Dreame X60 Ultra: Роботът, на който можете да се доверите изцяло

Първият акцент за юни от портфолиото на Dreame е новият флагмански робот Dreame X60 Ultra – модел, създаден за почти напълно автономно почистване. С впечатляваща всмукателна мощност от 35 000 Pa, ултра-тънък размер от 7,95 см, интелигентна VersaLift навигация и AI система, разпознаваща над 280 обекта, роботът се ориентира прецизно в дома и почиства ефективно дори труднодостъпни пространства под мебели и в слабо осветени зони. Благодарение на ултратънкия си дизайн и способността да преодолява прагове и препятствия с обща височина до 8,8 см, X60 Ultra достига места, недостъпни за повечето роботи от този клас.

Моделът разполага и с усъвършенствана система за мокро почистване с въртящи се мопове и автоматична станция, която поема почти цялата поддръжка – от изпразване на контейнера и допълване на вода до самопочистване на моповете с вода до 100°C и тяхното изсушаване с горещ въздух. Комбинацията от интелигентна автоматизация, мощно засмукване и премиум функции за поддръжка превръща Dreame X60 Ultra в едно от най-високотехнологичните решения за почистване на дома на пазара.

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Dreame R10s Ultra: Вертикалната прахосмукачка, която не прави компромиси

За потребителите, които предпочитат бързината и гъвкавостта на ръчното почистване, Dreame R10S Ultra предлага впечатляваща комбинация от мощност и удобство в лек и безжичен дизайн. С мощност на засмукване до 150 AW и високоскоростен безчетков мотор с до 120 000 оборота в минута, моделът се справя ефективно с прах, косми и замърсявания върху твърди подове, килими и мебели. Благодарение на автономната работа до 90 минути с едно зареждане, R10S Ultra е подходящ избор както за ежедневно освежаване на дома, така и за по-цялостно почистване.

Сред отличителните характеристики на модела са интелигентното LED осветление CelesTect™, което разкрива прахта в тъмни ъгли и под мебелите, както и специалната технология против заплитане на косми в основната четка. Допълнени от 5-степенна филтрация, улавяща до 99,9% от фините частици, сгъваема тръба за лесен достъп под ниски мебели и разнообразни приставки за различни повърхности, тези функции превръщат Dreame R10S Ultra в универсално решение за модерния дом.

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Dreame H15 Pro Heat: Горещата вода като оръжие срещу упоритите петна

Сред иновативните предложения на Dreame през юни е и H15 Pro Heat – интелигентна прахосмукачка за мокро и сухо почистване, която използва реално загрята вода до 85°C, за да се справи ефективно дори с упорити замърсявания, мазни петна и засъхнали остатъци. С мощност на засмукване до 22 000 Pa и усъвършенствана система за автоматично разпознаване на замърсяванията, устройството адаптира работата си спрямо конкретната ситуация и осигурява дълбоко почистване на твърди подови настилки в целия дом.

H15 Pro Heat впечатлява и с редица интелигентни функции, сред които 180-градусов дизайн за достигане под ниски мебели, технология против заплитане на косми и роботизирано рамо за по-прецизно почистване до самите ръбове и ъгли. След приключване на работа станцията автоматично почиства ролката с вода до 100°C и я изсушава с горещ въздух, което минимизира необходимостта от поддръжка и гарантира по-висока хигиена при всяко следващо използване. Със своята комбинация от мощност, автоматизация и грижа за чистотата, H15 Pro Heat е създаден за домакинства, които търсят максимална ефективност с минимални усилия.

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Dreame H12 Pro FlexReach: Почистването, което достига навсякъде

За домакинствата, които търсят по-голяма маневреност при ежедневното почистване, Dreame H12 Pro FlexReach предлага интелигентно решение за достигане на места, които често остават пренебрегнати. Благодарение на иновативния си дизайн, устройството може да се накланя почти до хоризонтално положение, което позволява лесно почистване под легла, дивани и други ниски мебели без необходимост от местене или неудобни движения. Комбинирайки функции за мокро и сухо почистване в едно устройство, моделът ефективно събира прах, косми и разлети течности, превръщайки ежедневната поддръжка на дома в значително по-бърз и удобен процес.

След приключване на почистването H12 Pro FlexReach се грижи и сам за собствената си поддръжка чрез автоматично измиване и изсушаване на ролката, което намалява необходимостта от ръчна намеса и допринася за по-добра хигиена. В съчетание с интелигентното разпознаване на замърсяванията и автоматичното адаптиране на мощността, устройството е подходящ избор за активни семейства и собственици на домашни любимци, които търсят ефективно решение за ежедневно почистване без излишни усилия.

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Dreame SF25: Кухненският уред, от който не сте знаели, че имате нужда

Не по-малко впечатляващо попълнение в екосистемата на Dreame е и SF25 – интелигентна мелачка за хранителни отпадъци, създадена да направи кухнята по-чиста, по-хигиенична и по-удобна за ежедневна употреба. С капацитет от 2,5 л тя е може да обработва разнообразни кухненски остатъци – от супи и основни храни до остатъци от месо, без нужда от предварително сортиране. Уредът намалява обема на отпадъците с до 90%, като целият процес се извършва автоматично в рамките на до 6 часа.

Dreame SF25 е създаден за лесна и спокойна употреба – поставя се на подходящо място в кухнята, включва се в електрическата мрежа и е готова за работа почти веднага. Компактният й дизайн позволява гъвкаво разположение, а тихата работа от едва 27 dB(A), филтърът с активен въглен за контрол на миризмите и функцията за автоматично самопочистване с високотемпературно измиване и сушене с горещ въздух го превръщат в практично решение за по-чиста, свежа и удобна кухня.

Можете да откриете промоцията при нашите партньори.

С новите си промоции Dreame продължава да разширява визията си за интелигентен дом, в който технологиите поемат все повече от ежедневните задачи и освобождават време за по-важните моменти. Независимо дали става въпрос за автономно почистване, поддръжка на подовете, бързо ежедневно освежаване на дома или по-ефективно управление на кухненските отпадъци, решенията на бранда са създадени с една основна цел – да направят ежедневието по-лесно, по-хигиенично и по-комфортно за цялото семейство.

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