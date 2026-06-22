Тръмп атакува Италия: Не е до нас срещу Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп порица Италия, че не е готова да се ангажира с Иран и ядрената заплаха, която според него представлява Техеран, в публикация в своята социална медия Truth Social. "След като сме похарчили трилиони долари за НАТО, Италия и нейната премиерка дори не биха си помислили да се ангажират с Ислямската република Иран и тяхната много сериозна ядрена заплаха. Десетилетия наред ги защитаваме, но когато бъдат поставени на изпитание, те не са там, за да защитят нас и останалия свят. Не е добре!", заяви Тръмп.

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В друга публикация той се оплака от статия "в корумпирания и пропадащ Ню Йорк Таймс" - "Какво се промени след почти 4 месеца война? Анализаторите казват: почти нищо".

"Наистина? Тяхната армия е приключена, флотът им е изчезнал, военновъздушните им сили са изчезнали, стартовите им площадки, ракетите, дроновете и производството им почти ги няма, двете им най‑висши ръководни групи ги няма, инфлацията им е 250%, икономиката им е разбита, войниците им не получават заплати, Ормузкият проток е отворен, петролът тече, а американският фондов пазар и заетостта са на рекордни върхове. Това е, което се е променило, вие корумпирани и неетични страхливци, и ни само!!!", заяви президентът на САЩ.