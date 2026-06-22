Иран обяви: Имаме споразумение за Ормузкия проток

Иранското министерство на външните работи обяви в понеделник, че е постигнало споразумение със Съединените щати относно механизъм за безопасен транзит през Ормузкия проток по време на преговорите в курорта "Бюргенсток" близо до Люцерн, Швейцария. Говорител на министерството добави, че делегации на високо равнище от Иран, САЩ, Катар и Пакистан са приключили кръга от преговори и че техническите екипи ще продължат да обсъждат оставащите въпроси, обобщи АФП. Още: Почти всички израелци смятат, че Иран е победител във войната

Напрегната обстановка

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Говорителят заяви, че преговарящите са обсъдили основите за преговори по окончателно мирно споразумение. Преговорите в Швейцария се проведоха на фона на напрегната обстановка, включително съобщения, че иранският екип е напуснал мястото на срещата, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши да поднови военните удари.

Съединените щати и Иран се споразумяха за пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Този пробив беше постигнат на преговорите в Бургенсток, Швейцария.

Това става ясно от съвместна декларация на Катар и Пакистан. Документът отбелязва, че е царила позитивна и конструктивна атмосфера.

САЩ и Иран създадоха също така "Комитет на високо равнище", чиято цел е да осигурява политически надзор над преговорите.

"Освен това страните се споразумяха за създаването на работна група за разрешаване на конфликти между страните и Ливанската република, подпомагана от посредниците, с цел да се гарантира спазването на прекратяването на военните операции в Ливан", се посочва в изявлението. Техническите преговори ще продължат до края на седмицата в Швейцария "по всички въпроси", се добавя в изявлението на посредниците.

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