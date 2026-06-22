Нощни промени в движението по АМ “Тракия“

На 23 и 24 юни през нощта за подмяна на тол камери временно ще се променя организацията на движение в 6 участъка от АМ “Тракия“ на територията на областите Пазарджик и Пловдив. При реализацията на дейностите във всички отсечки поетапно ще се ограничава движението във всяка пътна лента в посока Бургас, а след това и в посока София, като трафикът ще преминава в ленти, в които не се работи. На 23 юни от 22 ч. дейности ще се извършват на тол камери при 82-и км на АМ “Тракия“, в района на Щърково, а от 23 ч. ще се работи по камерите при 107-и км на АМ „Тракия“, в района на Цалапица. Още: Тапи на магистрала "Тракия", изнервени шофьори и сигнали за забавяне: Какво става с ремонтите? (СНИМКИ)

На 24 юни от 0:00 ч. подмяна ще се извършва на тол камери при 118-и км на АМ “Тракия“, в района на Радиново, след това от 1 ч. на камерите при 122-и в района на Царацово, а от 2 ч. ще се работи при 130-и в района на Желязно.

Шофирайте внимателно

Снимка АПИ

Временната промяна в организацията на движение е до приключване на планираните дейности. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Още: Ремонти и промени в движението в четири области по две ключови магистрали

Агенция “Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфортът на пътуване. Апелът към шофьорите е да спазват стриктно поставената пътна сигнализация, да бъдат внимателни и да спазват дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ. Още: През следващите три дни: Промени в движението по АМ “Тракия“