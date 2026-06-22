Юлиан Вергов разкри трудните истини зад сцената, които публиката не вижда (ВИДЕО)

Актьорът Юлиан Вергов разказа и за трудностите, които често остават скрити за публиката. По думите му не са рядкост случаите, в които артисти излизат на сцената въпреки сериозни контузии или тежки лични преживявания - моментите, в които професионалната отдаденост надделява над физическата болка или личните проблеми. "Играл съм с късан менискус, с късани кръстни връзки, с две счупени ръце", сподели Вергов в интервю за NOVA, подчертавайки че това е част от реалността на актьорската професия, която рядко се показва публично.

В неделя, 21 юни, Вергов беше гост в предаването "На фокус", където говори откровено за професията си, личните уроци, новите проекти и предизвикателствата зад кулисите на сцената и екрана.

Снимка: Нощ на театрите

Той призна, че един от най-ценните уроци, които е получил от проф. Цветана Манева, е свързан с пълната отдаденост към актьорството. Вергов цитира своя преподавател с думите: "Ако за секунди не ти се прави това, веднага спри да го правиш изобщо". По негово обяснение това е философия за искрената любов към театъра и за границата, отвъд която професията губи смисъл, ако не е водена от вътрешна необходимост.

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За новите роли

В разговора актьорът коментира и участието си в новия сериал "Дъждът оставя следи" - с актьорска роля и като от продуцентския екип. По думите му продукцията поставя акцент върху една важна и често пренебрегвана тема – обществената памет. "Един от големите проблеми на нас самите е късата памет или въобще липсата на такава. Ако имахме по-дългосрочна памет и неизбирателна, щяхме да си спомним много неща - дори за политика, история и така нататък", обясни той.

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Въпреки предизвикателствата, актьорът сподели, че днес гледа на работата си с още по-голямо любопитство и желание за развитие. "Живеем в много интересно време. Не казвам лесно, но интересно. Много неща са ми интересни и искам да ги разбера", уточни Вергов.