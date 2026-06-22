Страх от истината? Властите в Скопие крият доклада на Европейския парламент

Близо седмица след приемане на резолюцията на Европейския парламент за европейския напредък на Северна Македония - в македонските управляващи не обелват нито дума за исканията на Европейския парламент към Скопие, а македонскитеп медии отразяват избирателно съдържанието на документа и никъде няма пълния текст на доклада. Припомняме, че след приемането на резолюцията на Европейския парламент македонският премиер Християн Мицкоски заговори за "червени линии", за защита на идентичността, дори оспори Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 2017 г. и призова за регистрация на ОМО "Илинден" в България.

Македонските медии като огледало на властта

Прави впечатление, че медии като kajgana, novatv.mk, "Инфомакс" и "Вечер" са отразили призива на Европейския парламент да се възобнови работата на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси на България и Северна Македония и страните да изпълняват работата си добросъвестно, като по този начин сближат обществата, но всичките до една определят този текст спорен. ОЩЕ: Мицкоски оспорва договора с България: Призовава за незабавна регистрация на ОМО "Илинден"

За фалшификацията на историята и желанието на Брюксел за отварянето на архивите на КОС и УДБА пише само една медия - Независен. Медията споменава Параграф 71, който осъжда всички опити за подмяна на исторически паметници и артефакти и осъжда унищожаването и фалшифицирането на български надписи.

Единствено македонската медия "Сакам да кажам" отбелязва, че докладът на Европейския парламент предупреждава за координирани опити за манипулиране на публичния дискурс и разпространение на антиевропейски наративи, включително чрез чуждестранно влияние в медийното пространство, но не уточнява кое е това чуждестранно влияние, макар че в доклада го пише.

Глухи и слепи за "Сръбски свят"

Македонските медии и политици изглежда са глухи и слепи по темата за "Сръбски свят", руското влияние и китайските инвестциии в страната.

В резолюцията се отбелязва със загриженост все по-силните връзки между Северна Македония и правителството на Сърбия, което следва нелиберална програма.

Европарламентът изразява загриженост относно популяризираните в региона послания, които поставят под въпрос суверенитета и териториалната цялост на държавите, включително т.нар. „Сръбски свят“.

В резолюцията са споменати още руското влияние и китайските инвестиции.

Вместо това официозът на властта "Нова Македония" пише в синхрон с интервюто на руския посланик в Скопие материал със заглавие "Алтернативи по пътя към ЕС", а македонската медия "Слободен печат" на свой ред статия със заглавие "Македония преглъща ново разочарование по пътя към ЕС". ОЩЕ: Кирилицата е македонска - новият руски посланик в Скопие действа да скара Северна Македония и България