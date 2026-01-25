Спорт:

Как ще се изчистят "мъртвите души" от избирателните списъци: НСИ с коментар

25 януари 2026, 09:14 часа 378 прочитания 0 коментара
Как ще се изчистят "мъртвите души" от избирателните списъци: НСИ с коментар

Председателят на Националния статистически институт доц. д-р Атанас Атанасов заяви в ефира на bTV, че използването на данни от преброяването за изчистване на избирателните списъци е фактически и юридически невъзможно и би довело до сериозни нарушения на закона. По думите му, заради високата смъртност през последните години, включително пандемичния период, в избирателните списъци реално може да фигурират около половин милион починали хора. В същото време преброяването от 2021 г. не отразява коректно броя на хората с право на глас, тъй като включва и чужди граждани, живеещи в България, които нямат избирателни права, както и изключва българите зад граница, които по Конституция имат право да гласуват.

До какво ще доведе разликата в преброеното население?

Снимка: БГНЕС

"Разликата между преброеното население и хората с избирателни права може да надхвърли един милион души", подчерта Атанасов. Той уточни, че НСИ няма право да предоставя индивидуални данни като ЕГН и три имена за целите на изборния процес. Причината е, че това би нарушило три нормативни акта - Европейския регламент 223/2009, Закона за статистиката и специалния Закон за преброяването.

"Дори и да се промени Законът за статистиката, европейският регламент има пряко действие и не може да бъде променян от българския парламент", обясни председателят на НСИ.

По отношение на инфлацията Атанасов заяви, че тя остава относително стабилна, като официалните данни за декември показват около 5% годишна инфлация, измерена чрез индекса на потребителските цени. Най-голямо поскъпване се отчита при развлеченията и културата, докато при облеклото и обувките има поевтиняване.

Той съобщи още, че България вече публикува и т.нар. флаш инфлация - предварителна оценка, която ще бъде обявена на 3 февруари, в синхрон с останалите държави от ЕС. Конкретни стойности обаче няма да бъдат съобщавани предварително, за да се спази принципът на равен достъп до информация.

В интервюто доц. Атанасов потвърди, че продължава да получава заплахи, свързани с темата за инфлацията и влизането на България в еврозоната. По всички случаи са подавани сигнали до компетентните институции, но до момента няма установени извършители.

"Докато съм председател на НСИ, няма да позволя политическа намеса в работата на институцията", категоричен беше той, като подчерта, че НСИ е 145-годишна институция с висок международен авторитет.

Атанасов изрази надежда, че здравият разум сред политиците ще надделее, както по темата за избирателните списъци, така и по отношение на независимостта на статистиката.

Антон Иванов
