Кандев в емоционално видео през сълзи: "Сигурен съм, че баща ми още се гордее с мен" (ВИДЕО)

Часове след като обяви, че напуска системата на МВР, главният секретар Георги Кандев публикува емоционално видеообръщение в профила си във Facebook, в което говори за полицейската професия, доверието между хората и личния си път в службата. Във видеото Кандев разсъждава върху спецификата на полицейската работа и необходимостта от искреност в отношенията с гражданите.

"Нашата професия е такава, че ние работим непрекъснато с хора. И всеки фалш, всяко лицемерие, всяка изкуственост се усеща веднага", казва той.

По думите му полицаите много бързо преценяват човека срещу себе си и не могат да бъдат заблудени от престорено поведение. Още: Само един главен секретар е напускал след изборите досега - Бойко Борисов. Възможно е да е по същите причини

"На патрула на улицата, на униформения полицай на улицата не можеш да му излезеш и да му се правиш на нещо, което не си. Точно на 20-ата секунда той те е разбрал кой си, какъв си, какво можеш и какво не можеш", заявява Кандев.

Според него най-важното в професията е човек да бъде откровен и да говори от сърце.

"Говори със сърцето и душата си. Ако го има в тебе, хората ще те разберат", казва той.

"Някъде отгоре се гордее с мен"

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В емоционалната си изповед Кандев разказва и за баща си, който също е бил служител на МВР. Първоначално той се опитал да го разубеди да поеме по същия професионален път заради трудностите и личните жертви, които работата изисква.

"Когато им заявих с майка ми, бях войник, връщах се от Плевен, и им заявих, че ще кандидатствам в Симеоново, баща ми започна: "Ти нима не виждаш, аз не се прибирам, ще ти страда семейството цял живот. Всеки ден ще виждаш лоши неща, само с лошите ще се занимаваш", разказва Кандев.

Въпреки предупрежденията на баща си той остава твърд в решението си.

"Не, благодаря. Аз съм го избрал. Това е моят път. Искам това", спомня си той. Още: "Още на първия месец от новото управление": ГЕРБ са притеснени от оставката на Кандев

По думите му, след като бил приет в Академията на МВР в Симеоново, баща му напълно променил мнението си и се гордеел с избора му до края на живота си.

"Когато ме приеха в Симеоново, той беше най-щастливият. И така се гордееше с мен до 2016 г., когато почина. И аз съм сигурен, че някъде отгоре, някъде отгоре се гордее с мен", казва Кандев, видимо развълнуван и със сълзи в очите.

По-рано през деня той обяви, че напуска МВР след близо 30 години служба. В посланието си Кандев заяви, че не може да избира между поста и принципите си и не желае да носи отговорност за решения, които не взема лично.