Картина на акад. Чернев украси Бала на юристите

17 януари 2026, 13:56 часа 302 прочитания 0 коментара
На 16 януари 2026 година в хотел "Маринела" се проведе традиционният бал на юристите. Картината на акад. Георги Чернев "Играта", която авторът нарисува специално за събитието, беше успешно продадена на търг. Собственик на картината стана адв. Георги Баев от Пловдив. Акад. Чернев е запален почитател на една от най-древните игри, измислени от човечеството - шахмата.

Събитието традиционно събира средства за деца с увреждания и болни деца, като в предишни години събраните суми са били в порядък до 35 000 лева.

Гранд при отличието за принос в адвокатурата получи адвокат Владимир Пенков. Той е основател на една от водещите адвокатски кантори в България – "Пенков, Марков и партньори", като в продължение на 30 години е бил управляващ съдружник, а понастоящем е председател и старши съдружник на кантората.

