Звучи като начало на виц: Италия осмя изпратените в Гренландия съюзнически войски

Италианският министър на отбраната Гуидо Кросето коментира изпращането на военни от няколко европейски държави в Гренландия като "начало на виц".

"Питам се: защо? На екскурзия ли? 15 италианци, 15 французи, 15 германци – звучи като началото на виц", каза Кросето, цитиран от La Repubblica.

Припомняме, че през седмицата след заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп, че се готви да завладее арктическия остров било то по дипломатически път, било то с военни средства, няколко европейски сюзници на Дания изпратиха малък брой военни. Някои от държавите изпратиха по един /словом един/ офицер, което явно е причината Кросето да реагира по този начин. Още: Един войник от Нидерландия, по двама от Норвегия и Финландия ще спират САЩ в Гренландия

Самата Италия не се е присъединила към тази инициатива.