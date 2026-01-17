Как изведнъж машините се появиха в ефир? Кой написа тези безобразни промени в Изборния кодекс?

"КОЙ написа тези безобразни промени в Изборния кодекс? Очевидно не са хора, които разбират от избори. И това не е обида, а факт. В Правна комисия сами, мълчаливо, признаха, че не са виждали машините. Не знаят какви са, как работят, как се сертифицират. А днес, изведнъж ги виждаме в ефира на bTV, сякаш всичко е ясно и решено. Никой не пита откъде се появиха. КОЙ ги поръча?"

Това пише в профила си в социалните мрежи изборния експерт Стоил Цицелков по повод първата поява на т.нар. скенери за отчитане на хартиените бюлетини изненадващо в ефира на bTV в събота. Още: За първи път в ефир: Ето как ще се гласува с любимите скенери на Борисов-Пеевски, БСП и ИТН (ВИДЕО)

"КОЙ реши да ни натресе непозната и не-тествана технология, точно преди избори? КОЙ е авторът на тези правила? КОЙ носи отговорност? Това не е работа на „работна група“. Работната група е правно и процедурно понятие в правилника на Народното събрание. Тук няма представители на всички членове на Правна комисия. Няма публични покани към експерти. Няма прозрачност. Има анонимен законопроект за изборите на държавата. Такъв тип правила не могат да се спускат анонимно. Зад тях трябва да стоят имена, решения и поета отговорност. Нека авторите излязат и се представят. Защото изборите не са място за скрити ръце и безименни експерименти. Няма да стане по този начин!", пише гневно Цицелков.

Още: "Ала-бала" с машините, принтери и тъмни стаи: Стоил Цицелков за неизвестните на изборите (ВИДЕО)

Още: Разкритие: Властта отдавна се е разбрала за сканиращите машини - чакан е само удобният момент