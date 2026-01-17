Гърция: Наше право е да разширим териториалните ни води, това не подлежи на преговори

Разширяването на териториалните води на Гърция, включително в Егейско море, е изключително национално право и не подлежи на преговори. Това заяви гръцкият външен министър Йоргос Герапетритис в парламента на страната, цитиран от "Катимерини". Той отговори на скорошни изказвания на турския външен министър Хакан Фидан, които бяха изтълкувани като частично отстъпление от дългогодишното искане на Анкара за цялостно "пакетно решение" на гръцко-турските спорове.

По думите на Герапетритис диалогът с Турция ще продължи, но не и по въпроси, които засягат националния суверенитет.

"Няма да обсъждаме въпроси, свързани с националния суверенитет. Ние не сме просто равни, а сме в реално силна позиция, защото това правителство не си затвори очите за световната сцена", каза Герапетритис.

Някои анализатори виждат позицията на Фидан като жест за намаляване на напрежението преди планираната среща на Висшия съвет за сътрудничество между двете страни през февруари, на която ще присъстват премиерът Кириакос Мицотакис и президентът Реджеп Тайип Ердоган.

Гръцките оценки също свързват позицията на Турция с опитите ѝ да нормализира отношенията, тъй като Анкара се стреми към по-широк достъп до отбранителния сектор на Европейския съюз. В момента Турция участва ограничено чрез механизма SAFE и иска по-голямо признание на своята отбранителна индустрия като геополитически инструмент.

