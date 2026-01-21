Kaufland България е работодател №1 в ритейла

Компанията постигна най-високия до момента общ резултат от 96,29% в сертифицирането си като Top Employer

Kaufland България затвърди лидерската си позиция като работодател №1 в ритейл сектора у нас. Компанията заслужи за осма поредна година престижния сертификат Top Employer от независимия Top Employers Institute, като през 2026 г. постигна своя най-висок до момента общ резултат от 96,29%. Признанието идва след задълбочен международен одит и поставя Kaufland сред ограничен кръг компании в Европа, които последователно надминават глобалните стандарти в управлението на хора.

Общият резултат на ритейлъра е с близо 11% по-висок от световната средна стойност, с над 8% над средната за Европа, почти 13% над глобалния ритейл сектор и повече от 8% над средната за България. Данните за пореден път потвърждават устойчивия ангажимент на компанията към нейните служители и прилагането на високоефективни HR практики.

През 2026 г. Kaufland отбелязва значителен ръст във всички показатели, като в 13 категории постига максимален резултат от 100%. Сред тях са „Бизнес стратегия“, „Стратегия за развитие на хората“, „Дигитален HR“, „Работна среда“, „Работодателска марка“, „Привличане на таланти“, „Въвеждане в работния процес“ и „Обучение“.

През изминалата година Kaufland България е инвестирала над 350 000 евро в обучения и програми за професионално развитие. Тези усилия са част от последователна стратегия за растеж отвътре, като в резултат на нея повече от 50% от служителите на Kaufland работят в компанията от над 5 години, а над 80% от ръководителите на веригата са повишени вътрешно и преминали през обучителни програми, менторство и реални възможности за израстване.

Сертифицирането като Top Employer идва след задълбочен независим анализ, който оценява ключови области на управление на човешките ресурси, включително политики за развитие на талантите, баланс между работа и личен живот, култура на разнообразие и приобщаване и привлекателни социални придобивки и възможности за обучение. Универсалният метод за сертифициране на Top Employers Institute се прилага в над 121 държави по света.