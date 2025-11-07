Kaufland България посочи четири ключови предизвикателства пред ритейл сектора при преминаването към еврото

Изграждане на доверие в клиентите, логистични процеси, пригаждане на технологиите и обучение на хората - това са четирите основни предизвикателства, пред които се изправя ритейл секторът по пътя към въвеждането на еврото. Това заяви финансовият директор на Kaufland България Цветомир Узунов по време на дискусионния панел Investor Meet, посветен на търговията у нас и икономическите ефекти от влизането на България в еврозоната.

Според Цветомир Узунов на първо място стои проблемът с доверието на клиентите и разбирането на прехода. Той посочи, че именно търговците на дребно имат важна роля в изграждането на това доверие, защото са най-близо до клиентите в ежедневните им финансови решения. „Преходът към еврото не е просто техническа операция – това е процес, който изисква доверие. Най-трудното е да убедим хората, че го правим с добри намерения, без да се възползваме. Нашата роля е да осигурим спокойствие, прозрачност и увереност“, подчерта Узунов.

Той допълни, че януари ще бъде предизвикателен месец за всички, но Kaufland е подготвен с правилна организация и открита комуникация, благодарение на което клиентите ще усетят минимални затруднения при пазаруване.

Сериозно предизвикателство ще бъдат логистичните операции и управлението на значителни парични потоци при изтеглянето на левове и интегрирането на евро, което включва сложна организация на транспорт, охрана и сътрудничество с банковия сектор.

Пригаждането на голям брой системи, така че те да функционират коректно в новите условия също не е лека задача. „Само в промяната на етикетите през последните няколко месеца сме инвестирали стотици хиляди левове и десетки хиляди човекочаса работа. Общата стойност на инвестициите, които Kaufland България прави за подготовката на прехода, надхвърля 10 млн. лева. Най-значителната част е насочена към ИТ инфраструктурата и адаптацията на системите. В процеса участват стотици специалисти и над 20 хил. човекочаса работа за промяна на етикети и софтуерни

настройки“, уточни финансовият директор.

На последно, но не и по значение място, стои подготовката на хората. Kaufland България инвестира в над 4 хил. часа обучения за своите служители, които ще бъдат първите, имащи пряк контакт с клиентите в процеса на преминаване към еврото. Обученията включват не само работа с новата валута, но и развитие на умения за толерантност и търпение, така че всеки клиент да бъде обслужен с внимание и разбиране.

Въвеждането на еврото, като разплащателно средство в България, е едно голямо, сложно и изключително скъпо логистично упражнение не само за държавата, а и за ритейл бизнеса в страната. Финансовият директор уточни, че в началото на лятото бе подписан Меморандум за сътрудничество между БНБ и Сдружението за модерна търговия, което представлява големите търговски вериги в страната. Документът е от огромно значение за осъществяването на редица дейности, свързани с въвеждането на новата валута и показва пълната готовност на бизнеса и държавата да работят заедно в този процес. По подобна линия, но с големите браншови организации бе подписан и Меморандум за сътрудничество с Министерски съвет. Kaufland България работи в много тясно сътрудничество със своите банкови партньори и тези в областта на инкасото, логистиката и технологиите.

„Ще има хора, които ще се объркват, особено в началото. Нашата задача е да им помогнем и да бъдем търпеливи, това е изключително важно за обслужването“, допълни Узунов.

Компанията е въвела цялостен механизъм за управление на риска. В подкрепа на информираността и прозрачността Kaufland реализира кампанията „Смятай“, която гарантира прозрачност при превалутирането. Инициативата акцентира върху това, че всички цени са изчислени коректно и ясно, а клиентите могат да бъдат сигурни в пълната прозрачност на компанията.

„Целта е да привлечем вниманието върху това, че не са нужни грандиозни математически усилия, за да бъде изчислено колко лева има в едно евро. Превалутирането се случва автоматично, по напълно ясен, точен и прозрачен начин, съгласно фиксирания курс на БНБ. Инициативата обаче има двойна мисия – да внесе спокойствие и прозрачност около предстоящото въвеждане на еврото у нас и да даде сцена на най-талантливите млади математици,“ допълни Узунов.

Кампанията „Смятай“ включва и поредица от образователни видеа, които могат да бъдат видяни тук: Kaufland | Заедно с математическите таланти в кампания за еврото